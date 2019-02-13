İspanya erken seçimlere gidiyor

İspanya'da bütçe tasarısı nedeniyle yaşanan kriz erken seçim getirdi. Sosyalist Başbakan Pedro Sanchez, "meclisin feshedilmesi ve 28 Nisan'da erken seçimlere gidilmesini önerdiğini" açıkladı.

Başkent Madrid'de olağanüstü kabine toplantısının ardından konuşan Başbakan, "İspanya'nın kaybedecek tek bir dakikası bile yoktur. Yol almak zorundayız" dedi. 28 Nisan'da İspanya'da belediye ve yerel yönetim seçimleri yapılacaktı.

Hükümetin bütçe tasarısı Katalonya özerk bölgesi ile ilgili yaşanan krizin gölgesinde, Çarşamba günü meclisten onay almayı başaramamıştı. Madrid'deki merkezi hükümet ile Barcelona'daki bağımsızlık yanlıları arasında diyaloğun kopmasına tepki gösteren Katalan milletvekilleri, bütçe tasarısı için hükümete verdikleri desteği geri çekmişti.

Pedro Sanchez'in azınlık hükümeti, sol Podemos partisi ile Katalan ve Bask milletvekillerinin dışarıdan desteğiyle yaklaşık sekiz ay önce göreve gelmişti. Ülkede seçimlerin normal şartlarda 2020 Haziran ayında yapılması öngörülüyordu.

AFP,dpa/BK,EC

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