 İspanya erken seçimler için sandık başında | AVRUPA | DW | 28.04.2019

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AVRUPA

İspanya erken seçimler için sandık başında

İspanya’da son dört yıl içinde üçüncü kez parlamento seçimleri yapılıyor. Sandıktan Başbakan Sanchez’in partisi PSOE’nin birinci çıkacağı, ancak hükümet kurmak için gereken çoğunluğu sağlayamayacağı tahmin ediliyor.

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İspanya’da sosyal demokrat Başbakan Pedro Sanchez’in iktidara gelmesinden yaklaşık 11 ay sonra parlamentonun yeni üyelerini seçmek üzere halk sandık başına gidiyor. Yaklaşık 37 milyon seçmenin bulunduğu İspanya’da oy verme işlemleri sabah saatlerinde başladı. Sandıklar TSİ 21.00’de kapanacak.

Seçimler öncesinde yapılan kamuoyu yoklamalarına göre, iktidardaki Sanchez’in lideri olduğu İspanya Sosyalist İşçi Partisi’nin (PSOE) oyların yaklaşık yüzde 30’unu alarak seçimlerden birinci çıkması bekleniyor. Ancak PSOE’nin hükümeti kurmaya yetecek çoğunluğu sağlayamayacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle de, hükümeti kurabilmesi için sol eğilimli Podemos partisinin ve ayrılıkçı Katalan milletvekillerinin desteği gerekiyor.

Spanien Wahlen l Hauptkandidaten für die Parlamentswahlen in einer TV-Debatte

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez

Kamuoyu yoklamalarına göre, seçimlerin sonucunda merkez sağ eğilimli Halk Partisi (PP), liberal çizgideki Cuidadanos (Vatandaş) ve aşırı sağcı Vox partisinin çoğunluğu sağlama ihtimalinin ise düşük olduğu varsayılıyor.

Seçimlerde, aşırı sağcı Vox partisinin oylarını artırarak, parlamentoya girmesi bekleniyor. Kamuoyu yoklamalarına göre, Vox partisinin 350 sandalyeli parlamentoda 30 kadar sandalye kazanacağı tahmin ediliyor. Vox partisinin adayları arasında, diktatör Francisco Franco döneminin emekli generalleri bulunuyor.

Spanien | Wahlkampfveranstaltung Vox mit Vorsitzendem Santiago Abascal

Aşırı sağcı Vox partisinin lideri Santiago Abascal

Ülkedeki siyasi istikrarsızlık

İspanya’da son dört yıl içinde üçüncü kez parlamento seçimleri yapılıyor. İspanya’da siyasi istikrarsızlık Aralık 2015’te yapılan parlamento seçimleri ile başlamıştı. 2015 seçimlerinde Podemos ve Ciudadanos partilerinin parlamentoya girmesi ile iki büyük kitle partisi Sosyalist İşçi Partisi ve Halk Partisi hükümeti kuracak çoğunluğu sağlamamıştı. Haziran 2016’da erken seçimler yapılmış, Halk Partisi lideri Mariano Rajoy azınlık hükümeti kurmuştu. Ancak Haziran 2018’de Halk Partisi’nin karıştığı bir yolsuzluk davası nedeniyle parlamentoya verilen gensoru önergesi hükümetin düşmesine yol açmıştı. Bunun üzerine Sanchez, Haziran 2018’de Pademos partisi ile Katalan ve Bask milletvekillerinin dışarıdan desteği ile azınlık hükümeti kurmuştu.

Fakat Şubat ayında Madrid’deki merkezi hükümet ile Barcelona’daki bağımsızlık yanlıları arasında diyaloğun kopmasına tepki gösteren Katalan milletvekilleri hükümete desteği çekmiş ve Sanchez bütçe tasarısını meclisten geçirememişti. Bunun üzerine de Sanchez erken seçim kararı almıştı. Ülkede genel seçimlerin normal şartlarda 2020 yılında yapılması öngörülüyordu.

DW,AFP,dpa/JD,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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