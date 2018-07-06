 İspanya Başbakanı: ′Evet′ demiyorsa tecavüzdür | KADIN | DW | 18.07.2018

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KADIN

İspanya Başbakanı: 'Evet' demiyorsa tecavüzdür

İspanya’da hükümet, açıkça rıza gösterilmeyen cinsel ilişkilerin tecavüz sayılmasına ilişkin yeni yasa için düğmeye bastı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez

İspanya'da Haziran ayında göreve başlayan hükümet, açıkça rıza gösterilmeyen cinsel ilişkilerin tecavüz sayılmasını öngören yasayı parlamentodan geçirmeye hazırlanıyor.

BBC'nin haberine göre, ceza kanununda değişiklik öngören yasa teklifine ilişkin parlamentoda konuşan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez "Hanımefendiler ve beyefendiler, açıkça ifade etmek gerekirse, 'Hayır' demek, 'Hayır' anlamına gelir. 'Evet' denilmiyorsa, bu da 'Hayır' anlamına gelir" dedi.

İspanya'da tecavüz suçuna ilişkin tartışma, 2016 yılında Pamplona kentindeki San Fermin boğa festivali sırasında bir kadına tecavüz ettikler iddiasıyla yargılanan bir grup erkekle ilgili verilen mahkeme kararının ardından başlamıştı.

Mahkemenin Nisan ayındaki kararının ardından düzenlenen gösterilerden bir kare

Mahkemenin Nisan ayındaki kararının ardından Madrid'de düzenlenen gösterilerden bir kare

Nisan ayında açıklanan kararla beş sanık, cinsel tacizden suçlu bulunmuş ancak tecavüz suçlamasından beraat etmişti. Hâkim, olayda herhangi bir şiddet ya da korkutma bulunmaması sebebiyle olayın tecavüz olmadığına karar vermişti.

Karar sonrasında "Taciz değil, tecavüz" sloganıyla binlerce kadın sokağa dökülmüş, İspanyol hükümeti cinsel suçlara ilişkin ceza kanununda değişiklik yapmak için harekete geçmişti. Faillerin Haziran ayında kefaletle serbest bırakılması konuya ilişkin tartışmaları daha da alevlendirmişti.

İsveç örneği

İspanya Başkan Yardımcısı ve Eşitlik Bakanı Carmen Calvo, yasa önerisine ilişkin 10 Temmuz'da parlamento komisyonunda yaptığı konuşmada, cinsel saldırılar konusunda İsveç ceza kanununu örnek aldıklarını açıklamıştı.

"Eğer bir kadın açıkça 'Evet' demiyorsa, bunun haricindeki her şey 'Hayır' anlamına gelir" diyen Calvo ancak bu yolla "kadınların iradesi, özgürlüğü, onuru ve cinselliğinin korunabileceğini" belirtmişti.

İsveç'te 1 Temmuz'da yürürlüğe giren yeni yasaya göre, bir olayın "tecavüz" olarak tanımlanması için mağdurun cinsel ilişkiye açıkça kabul etmemiş olması yeterli. Böyle bir durumda failin cinsel ilişkinin gerçekleşmesi için mağdura şiddet uyguladığına veya tehdit ettiğine dair kanıt ortaya konması gerekmiyor.

DW,AFP,rtr/MY,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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