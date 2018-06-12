 İspanya açıklarında yüzlerce sığınmacı daha kurtarıldı | AVRUPA | DW | 23.07.2018

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AVRUPA

İspanya açıklarında yüzlerce sığınmacı daha kurtarıldı

İspanya açıklarında 400'ün üzerinde mülteci daha kurtarıldı. Cuma gününden bu yana Batı Akdeniz'de kurtarılan sığınmacı sayısı bini aştı.

Mittelmeerroute - Flüchtlinge im Boot (picture-alliance/dpa/AP/E. Morenatti)

Pazar günü Akdeniz'in doğusunda 400 dolayında sığınmacı İspanyol deniz tahlisiye ekiplerince kurtarıldı. İspanya televizyonu resmi makamlara dayandırdığı haberinde Cuma gününden bu yana kurtarılan sığınmacı sayısının bin 100'ü bulduğunu bildirdi.

Mağrip ülkeleriyle Sahraaltı Afrika ülkelerinden geldikleri anlaşılan sığınmacıların 50'den fazla tekneyle Alboran Denizi ile Cebelitarık Boğazı'nı aşmaya çalıştıkları haber verildi. Kurtarılan sığınmacılar, aralarında Tarifa ve Malaga'nın da bulunduğu Endülüs limanlarına getirildi.

Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) tahminlerine göre, sığınmacıların yeni rotası İspanya. Batı Akdeniz'e açılan göçmen sayısı temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre üç katına çıkmış ve İtalya ile Yunanistan'a çıkan göçmen sayısı toplamını geçmişti.

DW,dpa/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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