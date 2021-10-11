Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

İslam

İslam, İslamiyet veya Müslümanlık, tek tanrı inancına dayalı din.

DW Türkçe'nin İslam ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

11.10.2021+++Autobombe in Afrin, Syrien. Copyright: Demirören Nachrichten Agentur

Afrin'de bombalı araçla saldırı 11.10.2021

Suriye'de Türkiye'nin desteklediği muhalif güçlerce kontrol edilen Afrin'de bombalı araçla düzenlenen saldırıda altı kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden en az ikisinin sivil olduğu açıklandı.
Aydan Özoguz (M, SPD), Staatsministerin für Integration, unterhält sich am 13.01.2015 nach der ersten Sitzung des Lenkungsausschusses der Deutschen Islam Konferenz in Berlin mit anderen Teilnehmern. Am 13. und 14. Januar 2015 findet im Rahmen der Deutschen Islamkonferenz (DIK) eine Fachtagung zum Thema Wohlfahrtspflege unter besonderer Berücksichtigung der Teilbereiche Kinder- und Jugendhilfe sowie Altenhilfe in Berlin statt. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa | Verwendung weltweit

Almanya'da meclis başkanlığı için gözler Aydan Özoğuz'da 30.09.2021

Almanya'da SPD ve Yeşiller'in oylarının artmasıyla meclisteki siyasi denge tamamen değişti. Muhtemel koalisyon ortaklığı için görüşmeler sürerken Federal Meclis başkanlığı için ise SPD'li Aydan Özoğuz'un adı geçiyor.
DIYANET ISLERI BASKANI ERBAS, TWITTER HESABINDAN ACIKLAMADA BULUNDU. FOTO-ANKARA-DHA Ali Erbas - Präsident des türkischen Amtes für religiöse Angelegenheiten (Diyanet) Schlagworte: Ali Erbas, diyanet Wo wurde das Bild aufgenommen?: Ankara Wann wurde das Bild aufgenommen?: 05.09.2020 Bildbeschreibung: Ali Erbas - Präsident des türkischen Amtes für religiöse Angelegenheiten (Diyanet) Das Foto ist von DHA, wir haben einen Abonnement, daher die Rechte sind frei für DW Türkisch.

Ali Erbaş: Adil Öksüz'ün jüri üyeliğinden dualı açılışlara 22.09.2021

Adil Öksüz'ün jüri üyeliğini yaptı. Ayasofya'daki ilk Cuma namazında minbere kılıçla çıktı. Adli yıl ve New York'taki Türkevi'nin açılışında dua okudu. Tartışmaların odağındaki Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kimdir?

Berlin, den 02.09.2021*** BTW Interview mit Spitzenkandidat Tino Chrupalla AfD ModeratorInnen: Erkan Arikan und Michaela Küfner

"Almanya sınırlarını gerekirse silah zoruyla da korumalı" 02.09.2021

Almanya'da 26 Eylül'de yapılacak genel seçimler öncesinde partilerin başbakan veya liste başı adaylarıyla konuşuyoruz. Bu hafta sırada sağ popülist, göç ve İslam karşıtı AfD'nin liste başı adayı Tino Chrupalla var.
Islam-Unterricht / Islamunterricht / islamischer Religionsunterricht, Brüder-Grimm-Schule, Mainz-Kostheim, Bild x von 42 Mainz-Kostheim, (für LOK), 27.03.2014 Islam-Unterricht / Islamunterricht / islamischer Religionsunterricht, Brüder-Grimm-Schule, Mainz-Kostheim, (organisiert durch den türkisch-islamischen Verband Ditib), im Bild: Islamunterricht der Jahrgansstufe 1, Kinder sitzen im Sitzkreis auf dem Boden, an Hand von Bildern wird gemeinsam besprochen, welche Dinge während des Fastenmonats Ramadan erlaubt sind und welche nicht, hier Bild einer Tüte Pommes frites, Pommes frites sind nicht erlaubt, bereits zugeordnete mit Magneten befestigte Bilder an der Tafel, Islam Teaching Islam teaching Islamic Religious education Brothers Grimm School Mainz Fare home Picture X from 42 Mainz Fare home for Lok 27 03 2014 Islam Teaching Islam teaching Islamic Religious education Brothers Grimm School Mainz Fare home organized through the Turkish Islamic Association DITIB in Picture Islam teaching the 1 Children sit in on the Bottom to Hand from Pictures will together discussed which Things during the Fasting month Ramadan allowed are and which not here Picture a Bag French fries Fries French fries Fries are not allowed already assigned with Magnets Fortified Images to the Board

Bayvera’da seçmeli İslam din dersinin önü açıldı 27.08.2021

Almanya’nın Bavyera Eyaleti’nde, İslam din dersinin seçmeli ders olarak verilmesine itiraz eden sağcı AfD partisinin başvurusu eyalet anayasa mahkemesi tarafından reddedildi.
People gather on Republique square with posters reading No to barbarity and I'm a. teacher for a demonstration Sunday Oct. 18, 2020 in Paris. Demonstrations around France have been called in support of freedom of speech and to pay tribute to a French history teacher who was beheaded near Paris after discussing caricatures of Islam's Prophet Muhammad with his class. Samuel Paty was beheaded on Friday by a 18-year-old Moscow-born Chechen refugee who was shot dead by police. (AP Photo/Michel Euler) |

Fransa, radikal İslamcılarla mücadeleyi sertleştiriyor 25.08.2021

Fransa’da tarih öğretmeni Samuel Paty’nin Muhammed Peygamber karikatürleri gösterdiği için öldürülmesinden sonra gündeme gelen radikal İslam ile mücadele yasası resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
KALAKAN, AFGHANISTAN - FEBRUARY 23: Afghan women wait in line to be treated at the Kalakan health clinic February 23,2003 in Kalakan, Afghanistan. (Photo by Paula Bronstein/Getty Images)

Taliban ile kadınları baş başa bıraktılar 23.08.2021

Afganistan’ı İslam Emirliği’ne çeviren Taliban ılımlı olabilir mi? Şeriatla beraber kadın haklarından söz edilebilir mi? Hükümetler Taliban’dan ne medet umuyor? Banu Güven DW Türkçe’de yazdı.

Russian President Vladimir Putin attends a meeting with U.S. National Security Adviser John Bolton at the Kremlin in Moscow, Russia October 23, 2018. REUTERS/Maxim Shemetov

Rusya'dan Afganistan uyarısı: Radikal İslam’ın yayılması önlenmeli 23.08.2021

Afganistan’daki iç savaş tehlikesine işaret eden Rusya, “ihtilafa müdahil olmaya niyetli olmadıklarını” duyurdu. Ancak Putin’e göre radikal İslam’ın bölgeye yayılmasının önlenmesi “hayati” önem taşıyor.
DITIB-Zentralmoschee, Venloer Strasse, Koeln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland *** DITIB Central Mosque Venloer Strasse Koeln North Rhine Westphalia Germany

Alman polisi cami önünde karikatürlü gösteriyi yasakladı 13.08.2021

Alman polisi, güvenlik endişesini gerekçe göstererek İslam dünyasında tepkiye yol açan karikatürlerle Köln Merkez Camii önünde düzenlenmek istenen gösteriyi yasakladı.

Suriye'den Türkiye'ye kaçan eski radikal İslamcı anlatıyor 25.07.2021

Razan Zaitouneh, kadın hakları ve sivil toplum için mücadele etti. Radikal İslamcı isyancıların insan hakları ihlallerini ortaya koydu. Ancak Suriye'de kaçırıldı. DW özel araştırma ekibi görgü tanığı raporları, sorgulama protokolleri ve uydu görüntülerini değerlendirerek Razan'a ne olduğunu araştırdı.
Stichwort: 10 Jahre nach Veröffentlichung der Muhammed-Karikaturen Copyright: Malcolm Brabant, DW, Copenhagen, Sept. 2015

Muhammed Peygamber karikatüristi Kurt Westergaard öldü 19.07.2021

Muhammed Peygamber karikatürüyle İslam dünyasında tepki çeken Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard hayatını kaybetti.

People wave Taliban flags as they drive through the Pakistani border town of Chaman on July 14, 2021, after the Taliban claimed they had captured the Afghan side of the border crossing of Spin Boldak along the frontier with Pakistan. (Photo by Asghar ACHAKZAI / AFP) (Photo by ASGHAR ACHAKZAI/AFP via Getty Images)

Afganistan’ın yarısından çoğu Taliban’ın kontrolünde 18.07.2021

NATO görevinin resmen olmasa da fiilen sona erdiği Afganistan’da, Taliban ülkenin yarısından çoğunu kontrolü altına aldı. Afganistan ekonomisi açısından büyük önem taşıyan iki sınır kapısı da Taliban’ın egemenliğinde.
May 8, 2018 - Ankara, Turkey - The Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs building rises high in the Ankara skyline, behind a sign reading T.C. Disisleri Bakanligi on 8 May 2018. Ankara Turkey PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAn230 20180508_zaa_n230_1264 Copyright: xDiegoxCupolox

Türk Dışişleri’nden Avrupa Adalet Divanı’nın başörtüsü kararına kınama 18.07.2021

Ankara, Avrupa Adalet Divanı’nın iş yerlerinde başörtüsü kullanımına dair kararını "İslam karşıtlığını kurumsal ve hukuki bir kimliğe kavuşturma çabası" olarak nitelendi.

"Siyasal İslam beni ateizme itti” 05.07.2021

Türkiye’de yapılan son araştırmalar, gençler arasında ateizm ve deizmin yaygınlaştığını gösteriyor. Peki genç nesil, din ve inanç ile nasıl bir ilişki kuruyor?

German Chancellor Angela Merkel stands during a plenum session of the lower house of parliament, the Bundestag, in Berlin, Germany, March 24, 2021. REUTERS/Annegret Hilse

Almanya’da nefret suçlarının cezası sertleştirildi 25.06.2021

Almanya’da aşırı sağ, ırkçı, homofob ve inanç karşıtı suçların cezası sertleştirildi. Ayrıca ırkçı, yabancı düşmanı ve antisemit düşünce yapısına sahip yabancıların Alman vatandaşlığına geçmesinin yolu da kapatılıyor.
25.05.2021 Muhammed Memedi liest im Koran im Islamischen Kulturzentrum Bejtullah in Duesseldorf (Foto vom 25.05.2021). Muhammed Memedi ging schon als Kind und Jugendlicher in der Moschee ein und aus. Sein Vater ist Imam der kleinen mazedonischen Gemeinde in Duesseldorf. Die Arbeit dort hat den Sohn immer begeistert: Man kann so viel bewegen, sagt Memedi. Als er nach seiner Ausbildung zum Chemisch Technischen Assistenten keinen Job fand, begann er Theologie zu studieren. Derzeit macht der 30-Jaehrige gerade seinen Bachelor an der Goethe-Universitaet in Frankfurt. Parallel wird er als einer der ersten im Juni eine zweijaehrige Ausbildung am bundesweit einzigartigen Islamkolleg in Osnabrueck beginnen. (Siehe epd-Bericht vom 28.05.2021)

Almanya'da devlet destekli imam eğitimi başlıyor 14.06.2021

Almanya'da devlet destekli ilk imam eğitimi 15 Haziran'da başlıyor. İslam Koleji adlı derneğin öncülüğünde başlayan eğitim iki yıl sürecek. İlk dönemde 20 imam adayı yer alıyor.
Daha fazlasını göster