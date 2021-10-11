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İslam, İslamiyet veya Müslümanlık, tek tanrı inancına dayalı din.
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Razan Zaitouneh, kadın hakları ve sivil toplum için mücadele etti. Radikal İslamcı isyancıların insan hakları ihlallerini ortaya koydu. Ancak Suriye'de kaçırıldı. DW özel araştırma ekibi görgü tanığı raporları, sorgulama protokolleri ve uydu görüntülerini değerlendirerek Razan'a ne olduğunu araştırdı.