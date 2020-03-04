İslam ve göç karşıtı AfD'nin "Flügel" kanadı izlenecek

Almanya'da 2013 yılında kurulan ve halihazırda hem federal düzeyde hem de 16 eyalet meclisinde temsil edilen, İslam ve göç karşıtı, sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinin radikal "Flügel" kanadının izlenmesine karar verildi. İç istihbarattan sorumlu daire olan Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın (BfV) Başkanı Thomas Haldenwang, bugün düzenlenen bir basın toplantısında oluşumun "radikal amaçlar güttüğünün tespit edilmesi" üzerine izleneceğini duyurdu.

Flügel'in 7 bin üyesi var

Haldenwang, AfD'nin radikal kanadının liderleri olan Thüringen Eyalet Teşkilatı Başkanı Björn Höcke ile Brandenburg Teşkilatı Başkanı Andreas Kalbitz'in "aşırı sağcı" olduğunu vurguladı. BfV Başkanı Thomas Haldenwang, "Aşırı sağcılar oyun alanını genişletiyorsa, biz de izleme alanımızın çapını geniştetiriz" diye devam etti.

Almanya Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın verilerine göre, AfD'nin radikal kanadı olan "Flügel" adlı oluşumun 7 bin üyesi var. Bu da 2019'da 35 bin toplam üyesi olan partinin yaklaşık yüzde 20'sine tekabül ediyor.

Höcke'yi faşist diye nitelemek mümkün

İstihbarat birimleri, kurucusununun AfD'nin Thüringen Eyalet Teşkilatı Başkanı Höcke olduğu Flügel'i "aşırı sağcı" diye niteledi. Eylül ayında da bir mahkeme Höcke'nin "faşist" diye nitelenebileceğine de hükmetmişti.

Björn Höcke, son yıllarda partideki genel gidişata yön veren en önemli aktör. Son olarak Thüringen Eyaleti'ndeki başbakanlık seçiminde izledikleri taktiksel oyun ile orada seçimlerde birinci güç olan ve başbakan adayı çıkaran Sol Parti'nin adayı Bodo Ramelow'un seçilmesini engellemişlerdi. Akabinde hem Thüringen'de hükümet kurulamamış hem de federal hükümette büyük bir kriz ortaya çıkmıştı. Krizin bir sonucu olarak da Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı ve Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer parti liderliğini bırakacağını açıklamıştı.

Almanya'da 32 bin aşırı sağcı bulunuyor

Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın (BfV) verilerine göre, ülkede hali hazırda 32 bin aşırı sağcı bulunuyor. İstihbarat birimleri, onlardan 13 binin şiddet yanlısı olduğu tespitinde bulunuyor. Güvenlik birimleri ayrıca Almanya'da son yıllarda aşırı sağcı oluşumlarda farklı bir hareketlenme gözlendiğini, pek çok farklı grubun kendi aralarında da bağlantı kurduğunu tespit ettiklerini belirtiyor.

Almanya'da geçen yıl aralarında Kassel Valisi Walter Lübcke'ye yönelik suikast ile Halle ve Hanau kentindeki saldırıların da bulunduğu pek çok olay yaşanmış, soruşturmalar, saldırıların ırkçı terör saldırıları olduğu ortaya çıkarmıştı.

İstihbarat tarafından izlenmesi ne anlama geliyor?

Almanya Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın (BfV) "şüpheli" veya "izlenmesi gözden geçiriliyor" derecelendirmesinden "izlenen oluşum" statüstüne geçirmesiyle Flügel'in takibinde istihbaratın elindeki bütün imkanların kullanılması mümkün hâle gelebilecek. Bunlar arasında oluşumun içine muhbir yerleştirerek bilgi toplamaktan, üyeleri hakkında teker teker istihbarat derlenmesi ve kaydedilmesi gibi önlemler de dahil.

Partinin radikal kanadı üyeleri sıklıkla Türkiye ve Türkiye kökenli göçmenlerle ilgili de ırkçı açıklamalarıyla dikkat çekiyor. "Flügel" kanadının bir diğer temsilcisi olan Brandenburg teşkilatı Başkanı Anderas Kalbitz de daha önce "Vatan meselesi pazarlık konusu olamaz. Şimdi Türklere Berlin'i bırakmak için zamanında Viyana önünden geri püskürtmedik" diye konuşmuştu.

DW, AFP, DPA/ ETO, JD

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