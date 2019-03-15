İslam düşmanı şiddetin kronolojisi

Yeni Zelanda, 2019: İki camiye silahlı saldırı

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiyi hedef alan terör saldırılarında en az 49 kişi hayatını kaybederken 20 kişi de yaralandı. Saldırgan, Cuma namazı sırasında camiye girerek etrafa ateş açtı. Yeni Zelanda polisi, araçlarında patlayıcı madde bulunan dört saldırganı gözaltına aldı. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern saldırıyı sert bir dille kınadı. Yaptığı kısa açıklamada olayın gerçekleştiği günü ülkesinin tarihindeki "en karanlık günlerden biri" olarak nitelendiren Ardern, bu tür eylemlere "Yeni Zelanda'da yer olmadığını" ifade etti. Kurban yakınlarına taziye dileklerini ileten Başbakan, "Yeni Zelanda sizin memleketinizdir. Kendinizi burada güvende hissediyor olmalıydınız. Bu çok açık bir biçimde bir terör saldırısıdır" diye konuştu.

Bottrop'taki saldırının ardından

Almanya, 2019: Bottrop ve Essen'da saldırı

2018'i 2019'a bağlayan yılbaşı gecesinde 50 yaşındaki Andreas N., Almanya’nın batısındaki Ruhr bölgesinde otomobilini kasıtlı olarak göçmenlerin üzerine sürdü. Saldırı sonucunda dört kişi yaşamını yitirirken, 20'yi aşkın kişi de yaralandı. Fail, Bottrop'ta çocuklu bir Suriyeli ve Afgan aileyi hedef aldı. Essen'da da aracını otobüs durağında bekleyen yayaların üzerine sürdü. Birçok insan saldırıdan kurtulmayı başardı. Saldırgan, eylemini ırkçı sözlerle savundu. Saldırı, Alman makamları tarafından terör saldırısı olarak sınıflandırıldı.

Kanada, 2017: Quebec'te cami saldırısı

Kanada'nın Quebec bölgesindeki İslami kültür merkezinde bulunan altı kişi akşam namazı sırasında silahlı bir saldırıda katledildi, 18 kişi ise yaralandı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, saldırıyı "ibadet sırasında Müslümanlara düzenlenmiş bir terör saldırısı" olarak tanımlayarak kınadı. Başbakan, "Müslüman Kanadalılar bizimulusal dokumuzun önemli bir parçasıdır ve bu tür manasız eylemlerin toplumumuz, kentlerimiz ve ülkemizde yeri yoktur" dedi.

Charlottesville'de aşırı sağcı eylemciler

ABD, 2017: Charlottesville'de aşırı sağcı eylemler

ABD'nin Virginia eyaletinde bulunan Charlottesville kentindeki sağcı bir eylemde bir otomobil karşıt görüşlü eylemcilerin arasında daldı. Saldırı sonucunda bir kişi hayatını kaybetti, 33 kişiyse yaralandı. Saldırgan 20 yaşında bir Ohiolu idi. Charlottesville'deki eylemler, Neonaziler ve Ku Klux Klan mensupları gibi aşırı sağcı ve ırkçı grupların mevcudiyetiyle akıllara kazındı.

İngiltere, 2017: Finsbury'de camiye saldırı

19 Haziran 2017 tarihinde 47 yaşındaki bir kişi, Londra'nın kuzeyindeki Finsbury Park Camii yakınlarında araçlı saldırı düzenledi. Saldırı sonucunda bir kişi yaşamını yitirirken, 10 kişi de yaralandı. Sözü edilen kişilerin tamamı, Ramazan dolayısıyla teravih yolunda olan Müslümanlardı. BBC'ye konuşan bir görgü tanığı, saldırganın "Müslümanları öldürmek istediğini" söylediğini kaydetti. Daha sonra saldırı gerekçesi olarak da "İslam nefreti" tabirini kullandı. Saldırgan ömür boyu hapse mahkum edildi.

Finsbury saldırısının ardından

Almanya, 2016: Münih'te AVM saldırısı

Münih'teki Olympia Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen saldırıda en az on kişi hayatını kaybetti. 18 yaşında bir öğrenci olan saldırgan, saldırının ardından intihar etti. 22 Temmuz 2016 tarihinde düzenlenen saldırıda saldırganın 60 el ateş ettiği belirlendi. Polis, saldırganın daha önce birçok yabancı düşmanı ve ırkçı ifadeler kullandığını kaydetti.

Chapel Hill kurbanları

ABD, 2015: Chapel Hill'de suikast

Üç öğrenci, North Carolina eyaletindeki Chapel Hill'deki evlerinde 46 yaşındaki komşuları tarafından vurularak öldürüldü. Saldırgan Craig H.'nin, kendisini Facebook sayfasında din karşıtı olarak tanımladığı ve bir silah fotoğrafı paylaştığı belirlendi. Öldürülen iki kadının babası Muhammed Ebu Salha, "Kızlarımızın dinlerinden ötürü saldırıya uğradığından eminiz" açıklamasında bulundu. Büyük tepki çeken saldırı sonrasında sosyal medyada #MuslimLivesMatter (Müslüman Hayatlar Önemlidir) hashtag'i ile paylaşımlar yapıldı

Norveç'teki saldırılardan iki yıl sonra

Norveç, 2011: Breivik katliamı

Aşırı sağcı Norveçli terörist Anders Breivik, 22 Temmuz 2011 tarihinde düzenlediği iki saldırıda 77 kişiyi öldürdü. Breivik'in kurbanları ağırlıklı olarak gençlerdi. Sözkonusu saldırı, İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa tarihindeki en kanlı saldırılardan biri olarak tarihe geçti. Hükümet binalarının bulunduğu bölgede bombalı saldırı düzenleyen Breivik, Utoya adasında da gençleri hedef aldı. Saldırılarını titiz bir biçimde planlayan Breivik, manifestosunda çokkültürlülüğü ve "Avrupa'nın İslamlaşmasını" sona erdirmek istediğini yazdı. Breivik, 21 yıl hapse mahkum edildi.

Merve el Şerbini ve eşi, 2009

Almanya, 2009: Mahkeme salonunda bıçaklanarak öldü

Eczacı Merve el Şerbini, eşiyle birlikte Almanya'nın Dresden kentinde yaşıyordu. El Şerbini, 1 Temmuz 2009 tarihinde Dresden eyalet mahkemesinde ırkçı nefretin kurbanı oldu. Saldırı düzenlendiğinde üç aylık hamileydi. El Şerbini, Almanya'da ilk İslamofobik motifli saldırı kurbanı olarak kayıtlara geçti. 31 yaşındaki kadın, bir hakaret davasında mahkemede ifadesini verdikten hemen sonra, Alman-Rus Alexander W. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Katil kendisine daha önce "İslamcı" ve "terörist" sözleriyle hakaret etmişti. Saldırganın mahkeme salonuna bu bıçağı nasıl sokabildiği sorusu bugün hâlâ yanıtlanabilmiş değil. Aynen El Şerbini'ye yardım etmeye yeltenen eşinin neden vurulduğu sorusu gibi. Yaralanan ve hayati tehlikeyi atlatmayı başaran adam, bugün oğluyla birlikte Kanada'da yaşıyor. Saldırının gerçekleştiği 1 Temmuz tarihi, Almanya'da Müslüman karşıtı ırkçılığa karşı sembolik bir gün.

Video izle 02:55 Paylaş Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/3F7aR Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı

Nermin Ismail

© Deutsche Welle Türkçe