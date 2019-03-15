 İslam düşmanı şiddetin kronolojisi | DÜNYA | DW | 15.03.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

İslam düşmanı şiddetin kronolojisi

Yeni Zelanda’daki terör saldırısı dünyayı derinden sarstı. Ancak bu, son yıllarda gerçekleşen ilk İslam düşmanı saldırı değil. Son 10 yılda Müslümanların hedef alındığı terör saldırılarını derledik.

Schüsse in Moschee in Neuseeland (picture-alliance/dpa/M. Hunter)

Yeni Zelanda, 2019: İki camiye silahlı saldırı

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiyi hedef alan terör saldırılarında en az 49 kişi hayatını kaybederken 20 kişi de yaralandı. Saldırgan, Cuma namazı sırasında camiye girerek etrafa ateş açtı. Yeni Zelanda polisi, araçlarında patlayıcı madde bulunan dört saldırganı gözaltına aldı. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern saldırıyı sert bir dille kınadı. Yaptığı kısa açıklamada olayın gerçekleştiği günü ülkesinin tarihindeki "en karanlık günlerden biri" olarak nitelendiren Ardern, bu tür eylemlere "Yeni Zelanda'da yer olmadığını" ifade etti. Kurban yakınlarına taziye dileklerini ileten Başbakan, "Yeni Zelanda sizin memleketinizdir. Kendinizi burada güvende hissediyor olmalıydınız. Bu çok açık bir biçimde bir terör saldırısıdır" diye konuştu.

Rechtsradikaler Terrorangriff in Bottrop (picture-alliance/dpa/M. Kusch)

Bottrop'taki saldırının ardından

Almanya, 2019: Bottrop ve Essen'da saldırı

2018'i 2019'a bağlayan yılbaşı gecesinde 50 yaşındaki Andreas N., Almanya’nın batısındaki Ruhr bölgesinde otomobilini kasıtlı olarak göçmenlerin üzerine sürdü. Saldırı sonucunda dört kişi yaşamını yitirirken, 20'yi aşkın kişi de yaralandı. Fail, Bottrop'ta çocuklu bir Suriyeli ve Afgan aileyi hedef aldı. Essen'da da aracını otobüs durağında bekleyen yayaların üzerine sürdü. Birçok insan saldırıdan kurtulmayı başardı. Saldırgan, eylemini ırkçı sözlerle savundu. Saldırı, Alman makamları tarafından terör saldırısı olarak sınıflandırıldı.

Kanada, 2017: Quebec'te cami saldırısı

Kanada'nın Quebec bölgesindeki İslami kültür merkezinde bulunan altı kişi akşam namazı sırasında silahlı bir saldırıda katledildi, 18 kişi ise yaralandı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, saldırıyı "ibadet sırasında Müslümanlara düzenlenmiş bir terör saldırısı" olarak tanımlayarak kınadı. Başbakan, "Müslüman Kanadalılar bizimulusal dokumuzun önemli bir parçasıdır ve bu tür manasız eylemlerin toplumumuz, kentlerimiz ve ülkemizde yeri yoktur" dedi.

USA - White Supremacists in Charlottesville (picture-alliance/abaca/S. Corum)

Charlottesville'de aşırı sağcı eylemciler

ABD, 2017: Charlottesville'de aşırı sağcı eylemler

ABD'nin Virginia eyaletinde bulunan Charlottesville kentindeki sağcı bir eylemde bir otomobil karşıt görüşlü eylemcilerin arasında daldı. Saldırı sonucunda bir kişi hayatını kaybetti, 33 kişiyse yaralandı. Saldırgan 20 yaşında bir Ohiolu idi. Charlottesville'deki eylemler, Neonaziler ve Ku Klux Klan mensupları gibi aşırı sağcı ve ırkçı grupların mevcudiyetiyle akıllara kazındı.

İngiltere, 2017: Finsbury'de camiye saldırı

19 Haziran 2017 tarihinde 47 yaşındaki bir kişi, Londra'nın kuzeyindeki Finsbury Park Camii yakınlarında araçlı saldırı düzenledi. Saldırı sonucunda bir kişi yaşamını yitirirken, 10 kişi de yaralandı. Sözü edilen kişilerin tamamı, Ramazan dolayısıyla teravih yolunda olan Müslümanlardı. BBC'ye konuşan bir görgü tanığı, saldırganın "Müslümanları öldürmek istediğini" söylediğini kaydetti. Daha sonra saldırı gerekçesi olarak da "İslam nefreti" tabirini kullandı. Saldırgan ömür boyu hapse mahkum edildi.

London Finsbury Park Anschlag Juni 2017 (picture-alliance/AP Photo/F. Augstein)

Finsbury saldırısının ardından

Almanya, 2016: Münih'te AVM saldırısı

Münih'teki Olympia Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen saldırıda en az on kişi hayatını kaybetti. 18 yaşında bir öğrenci olan saldırgan, saldırının ardından intihar etti. 22 Temmuz 2016 tarihinde düzenlenen saldırıda saldırganın 60 el ateş ettiği belirlendi. Polis, saldırganın daha önce birçok yabancı düşmanı ve ırkçı ifadeler kullandığını kaydetti.

Man Kills Three Muslim Students At University Of North Carolina (Getty Images/S. D. Davis)

Chapel Hill kurbanları

ABD, 2015: Chapel Hill'de suikast

Üç öğrenci, North Carolina eyaletindeki Chapel Hill'deki evlerinde 46 yaşındaki komşuları tarafından vurularak öldürüldü. Saldırgan Craig H.'nin, kendisini Facebook sayfasında din karşıtı olarak tanımladığı ve bir silah fotoğrafı paylaştığı belirlendi. Öldürülen iki kadının babası Muhammed Ebu Salha, "Kızlarımızın dinlerinden ötürü saldırıya uğradığından eminiz" açıklamasında bulundu. Büyük tepki çeken saldırı sonrasında sosyal medyada #MuslimLivesMatter (Müslüman Hayatlar Önemlidir) hashtag'i ile paylaşımlar yapıldı

Zwei Jahre nach den Anschlägen in Norwegen (picture-alliance/dpa)

Norveç'teki saldırılardan iki yıl sonra

Norveç, 2011: Breivik katliamı

Aşırı sağcı Norveçli terörist Anders Breivik, 22 Temmuz 2011 tarihinde düzenlediği iki saldırıda 77 kişiyi öldürdü. Breivik'in kurbanları ağırlıklı olarak gençlerdi. Sözkonusu saldırı, İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa tarihindeki en kanlı saldırılardan biri olarak tarihe geçti. Hükümet binalarının bulunduğu bölgede bombalı saldırı düzenleyen Breivik, Utoya adasında da gençleri hedef aldı. Saldırılarını titiz bir biçimde planlayan Breivik, manifestosunda çokkültürlülüğü ve "Avrupa'nın İslamlaşmasını" sona erdirmek istediğini yazdı. Breivik, 21 yıl hapse mahkum edildi.

Marwa El Sherbiny (picture-alliance/dpa)

Merve el Şerbini ve eşi, 2009

Önerdiğimiz linkler

Yeni Zelanda'da cuma namazı esnasında iki ayrı camiye düzenlenen terör saldırıları uluslararası kamuoyunda yoğun tepkiyle karşılandı. Pek çok ülkenin devlet ve hükümet başkanı saldırıyı kınayan mesajlar yayınlandı. (15.03.2019)

Brüksel'deki basın toplantısında AB'yi İslamofobi ile mücadelede yetersiz kalmakla eleştiren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile birlikte cami saldırısının yaşandığı Yeni Zelanda'ya gidecek. (15.03.2019)

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki ayrı camiye düzenlenen İslam düşmanlığı motifli terör saldırısıyla ilgili soruşturma sürerken, güvenlik durumu en yüksek seviyeye çıkarıldı. Yaralananlar arasında 3 Türk de var. (15.03.2019)

Almanya, 2009: Mahkeme salonunda bıçaklanarak öldü

Eczacı Merve el Şerbini, eşiyle birlikte Almanya'nın Dresden kentinde yaşıyordu. El Şerbini, 1 Temmuz 2009 tarihinde Dresden eyalet mahkemesinde ırkçı nefretin kurbanı oldu. Saldırı düzenlendiğinde üç aylık hamileydi. El Şerbini, Almanya'da ilk İslamofobik motifli saldırı kurbanı olarak kayıtlara geçti. 31 yaşındaki kadın, bir hakaret davasında mahkemede ifadesini verdikten hemen sonra, Alman-Rus Alexander W. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Katil kendisine daha önce "İslamcı" ve "terörist" sözleriyle hakaret etmişti. Saldırganın mahkeme salonuna bu bıçağı nasıl sokabildiği sorusu bugün hâlâ yanıtlanabilmiş değil. Aynen El Şerbini'ye yardım etmeye yeltenen eşinin neden vurulduğu sorusu gibi. Yaralanan ve hayati tehlikeyi atlatmayı başaran adam, bugün oğluyla birlikte Kanada'da yaşıyor. Saldırının gerçekleştiği 1 Temmuz tarihi, Almanya'da Müslüman karşıtı ırkçılığa karşı sembolik bir gün.

Video izle 02:55

Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı

Nermin Ismail

© Deutsche Welle Türkçe

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı  

Benzer içerik

Symbolbild Christentum Judentum Islam

Yorum: Terör ayrım gözetmiyor 15.03.2019

Batı, terörizmi bugüne dek öncelikle İslamcıların bir fiili olarak algılamıştı. Christchurch'teki saldırı İslam düşmanı nefretin de ölümcül sonuçları olabileceğini sergiledi. DW Genel Yayın Yönetmeni Ines Pohl'ün yorumu.

Schüsse in Moschee in Neuseeland

Yeni Zelanda'daki terör saldırısına tepki yağıyor 15.03.2019

Yeni Zelanda'da cuma namazı esnasında iki ayrı camiye düzenlenen terör saldırıları uluslararası kamuoyunda yoğun tepkiyle karşılandı. Pek çok ülkenin devlet ve hükümet başkanı saldırıyı kınayan mesajlar yayınlandı.

Deutschland | Brandanschlag auf Berliner Moschee

Müslümanlara dokuz ayda 600'e yakın saldırı 13.12.2018

Almanya’da 2018’in ilk dokuz ayında Müslümanları hedef alan 578 suç işlendiği ve 40 kişinin yaralandığı bildirildi. Suçlar arasında yaralamanın yanı sıra hakaret, tahrik ve camilere yönelik saldırılar da yer alıyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Symbolbild Christentum Judentum Islam (picture alliance /Godong/Robert Harding)

Yorum: Terör ayrım gözetmiyor

Batı, terörizmi bugüne dek öncelikle İslamcıların bir fiili olarak algılamıştı. Christchurch'teki saldırı İslam düşmanı nefretin de ölümcül sonuçları olabileceğini sergiledi. DW Genel Yayın Yönetmeni Ines Pohl'ün yorumu.  

FOTO-GALERİ

Karneval in Deutschland 2019 Düsseldorf (Reuters/W. Rattay)

Karnavalın siyasi hiciv geleneğinden bu yıl nasibini alanlar

Almanya’da karnaval eğlencesi "Rosenmontag" geçidiyle doruk noktasına ulaştı.  