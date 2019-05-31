İslam ülkelerinden Kudüs'e elçilik taşınmasına kınama

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde, İran'ın bölgedeki müdahalelerine ortak tavır oluşturmak amacıyla 21 Arap ülkesi liderinin katılımıyla gerçekleştirilen zirvede, ABD'nin ve Guatemala’nın İsrail Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıması kınandı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ortak Deklarasyonunda, elçiliklerini Kudüs'e taşıyan ABD ve Guatemala kararlarını yeniden düşünmeye davet edildi. Açıklamada, bu adımın uluslararası hukukun ve uluslararası meşruiyetin ağır ihlali anlamına geldiği ifade edildi.

2017 sonunda ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdıklarını ve büyükelçiliklerini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacaklarını açıklamıştı. Nitekim ABD'nin İsrail Büyükelçiliği 2018 yılının Mayıs ayında Filistinlilerin yoğun protestolarına rağmen Kudüs'e taşındı. Ardından Guatemala da elçiliğini Kudüs'e taşıdı. Brezilya, Çek Cumhuriyeti ve Romanya da taşınmayı planlayan ülkeler.

Öte yandan zirvede İran'ın bölgede gittikçe bir tehdit unsuruna dönüştüğüne işaret edilerek, uluslararası toplumdan İran'a karşı ortak ve kesin bir tavır oluşturulması istendi. Suudi Arabistan ve müttefikleri İran’ı bölgeyi istikrarsızlaştırmakla suçluyor. Perşembe başlayan ve cuma akşamı sona eren zirvenin sonunda yapılan açıklamada İran, Arap devletlerinin egemenliğine saygı duymaya davet edildi.

DW/DPA/TY/BW

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