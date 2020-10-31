İskoçya'da seçimleri bağımsızlık yanlısı SNP kazandı

İskoçya'nın Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını savunan İskoç Ulusal Partisi (SNP), dördüncü kez üst üste özerk parlamento seçimlerini kazandı.

Perşembe günü yapılan ve sonuçları cumartesi akşamı açıklanan seçimin sonuçlarına göre SNP parlamentodaki 129 sandalyeden 64'ünü kazandı ancak çoğunluğu elde etmek için gerekli 65 sandalyeye ulaşamadı. 2007'den bu yana iktidarda olan SNP dördüncü kez sandıktan en güçlü parti olarak çıktı.

Seçim sonuçları İngiltere'den ayrılmaya götürebilir

Seçim sonuçlarının İskoçya'nın Birleşik Krallık'tan ayrılığa götürecek yolu açtığı belirtiliyor. İskoç hükümetinin bir dizi yetkisi bulunuyor ancak ekonomi ve güvenlik konularında kararlar hâlâ Londra'nın yörüngesinde alınıyor.

SNP parlamentoda çoğunluğu elde edemese de diğer bir bağımsızlık yanlısı parti olan ve parlamentoda sekiz sandalye kazanan Yeşiller ile iş birliği yaparak yeni bir referandum kararı alabilecek.

Partinin lideri ve İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, zafer konuşmasında, önceliğinin ülkenin Covid-19 salgınını atlatmasını sağlamak olduğunu söyledi ve çoğunluğu kazansalar da kazanmasalar da bağımsızlık referandurumunun meşruiyetinin baki olduğunu belirtti.

İskoçya halkının "kendi geleceğine karar verme hakkına sahip olması gerektiğini" belirten Sturgeon bunu "temel demokratik ilke meselesi" olarak nitelendirdi.

Sturgeon İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı ikinci bir bağımsızlık referandumunu engellememesi konusunda uyardı.

İngiltere Başbakanı Johnson, Daily Telegraph gazetesindeki yazısında, krizden çıkarken bir başka referandumun "sorumsuz ve pervasız" olacağını savunmuştu.

2023 yılı sonu için bir bağımsızlık referendumu planlayan Sturgeon'un, referandum sonrasında İskoçya'nın tekrar AB'ye katılmasını öngördüğü belirtiliyor.

Ne olmuştu?

İskoçya'da 2014 yılında yapılan bağımsızlık referandumunda İskoçların yüzde 55'i Birleşik Krallık'ta kalınması yönünde oy kullanmıştı.

Ancak İskoç hükümeti Haziran 2016'daki Brexit referandumunda AB'nin siyasi ve ekonomik yapısından ayrılma kararı çıkmasıyla şartların değiştiğini vurguluyor. Brexit referandumunda İskoçların yüzde 62'si AB'de kalınmasından yana oy kullanmıştı.

Londra, AB'den çıkma süreci tamamlanmadan İskoçya'nın ikinci bir bağımsızlık referandumu yapmasına izin vermemişti.

AP / SSB, JD

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