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İskoçya

İskoçya, Birleşik Krallık'a bağlı bölge. İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda ile birlikte Birleşik Krallık'ı oluşturur. Başkenti Edinburgh, nüfusu 5 milyon 347 bindir.

DW Türkçe'nin İskoçya ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

10.06.2020, Berlin: Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU)während einer Pressekonferenz zur Vorstellung der Wasserstoffstrategie der Bundesregierung. Foto: John Macdougall/AFP-Pool/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

İklim Konferansı Almanya’yı henüz tatmin etmedi 12.11.2021

Almanya Kalkınma Bakanı Müller, Glasgow’da şu ana dek yapılan görüşmelerin yetersiz olduğunu belirtti. Müller’e göre zengin ülkeler yoksul ülkelere çok daha fazla destek vermek zorunda.
Scotland's First Minister and leader of the Scottish National Party (SNP), Nicola Sturgeon reacts after being declared the winner of the Glasgow Southside seat at Glasgow counting centre in the Emirates Arena in Glasgow on May 7, 2021, during counting for the Scottish parliament elections. (Photo by Andy Buchanan / AFP)

İskoçya'da seçimleri bağımsızlık yanlısı SNP kazandı 09.05.2021

İskoçya'daki özerk parlamento seçimlerini art arda dördüncü kez bağımsızlık yanlısı İskoç Ulusal Partisi (SNP) kazandı. SNP parlamentoda çoğunluğu elde edemese de ikinci bir bağımsızlık referandumu yapmayı planlıyor.
ARCHIV - 04.12.2019, ---: Ein Tampon wird von einer Angestellten in einer Produktionshalle gehalten. (Illustration zu dpa: Binden und Tampons in Schottland bald kostenlos erhältlich) Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Ped ve tampon İskoçya'da ücretsiz sunulacak 25.11.2020

İskoçya parlamentosu, dünyada bir ilke imza atarak kadın hijyen ürünlerinin ücretsiz olarak sunulmasını öngören tasarıyı kabul etti. Buna göre, kamuya ait yerlerde bu ürünlerin ücretsiz olarak sunulması zorunlu olacak.

FILE PHOTO: Actor Sean Connery arrives for the Edinburgh International Film Festival opening night showing of the animated movie 'The Illusionist' at the Festival Theatre in Edinburgh, Scotland June 16, 2010. REUTERS/David Moir/File Photo

Ünlü oyuncu Sean Connery öldü 31.10.2020

James Bond karakteri ile tanınan aktör Sean Connery hayatını kaybetti. Oğlu Jason Connery, babasının sağlık durumunun kötüleşmesinin ardından yaşamını yitirdiğini belirtti.
DEU/Deutschland/Brandenburg, 21.06.2016, Symbolbild Brexit: Britische Flagge vor der Europaflagge. Die Briten stimmen am 23. Juni 2016 in einem Referendum ueber den Verbleib des Koenigreichs Grossbritannien in der Europaeischen Union (EU) ab. | Verwendung weltweit

Brexit öncesi Britanya'dan ayrılma talepleri artıyor 30.01.2020

Britanya'nın AB'den ayrılmasına geri sayım sürerken Kuzey İrlanda ve İskoçya AB'de kalmanın yollarını arıyor. Britanya'nın parçası olan iki bölgede bağımsızlık referandumu talepleri yeniden gündemde.
Macallan Distiller development. Embargoed to 0001 Tuesday May 22 EDITORIAL USE ONLY A general view of The Macallan Distillery, which after a multi-million pound development will start creating the world famous whisky, as well as functioning as a visitor centre beside Easter Elchies House in Aberdeenshire, Scotland. Issue date: Tuesday May 22, 2018. Photo credit should read: Simon Price/PA Wire URN:36625195 |

En pahalı viski 1,9 milyon dolara satıldı 24.10.2019

İskoçya'daki Macallan damıtımevinde üretilen 60 yıllık viski Sotheby's müzayedesinde 1,9 milyon dolara alıcı buldu. 1926 yılında şişelenen viskiyi satın alan kişinin kimliği açıklanmadı.

Trump'ın İskoçya'daki tartışmalı golf tesisi 25.02.2019

ABD Başkanı Donald Trump yıllar önce İskoçya’nın Menie/Aberdeenshire bölgesinde -çevre halkının yoğun direnişine rağmen- bir golf sahası satın aldı. Sonuçta saha planlanandan küçük oldu. Bir doğal duvarla golfçüleri dış dünyadan izole eden bu saha milyonluk zarar ediyor. Buna rağmen Trump orada şimdi yeni inşaatlar yapmak istiyor.

Nessie durchquert Lochness |

Bilim insanları Loch Ness canavarının DNA'sını arıyor 17.06.2018

Yeni Zelanda'dan bir ekip, İskoçya'nın Loch Ness Gölü'nde yaşadığı iddia edilen gizemli canavarın peşine düştü. Gölden alınan su örneklerinde DNA incelemesi yapılacak.

Loch Ness canavarına DNA testi yapılacak 24.05.2018

Loch Ness canavarı ya da halk arasında bilinen adıyla "Nessie", yüzyıllardır İskoçya folklorünün bir parçası. Ancak ilerleyen genetik araştırmaları ile efsanelere inanmak güçleşiyor. Acaba Nessie'nin akıbeti ne olacak?

Finlandiya'da görsel şölen 15.03.2018

Çarşamba gecesi yaşanan küçük çaplı güneş fırtınası kuzey ülkelerinde büyüleyici görüntüler yarattı. Kuzey ışıkları, Finlandiya'nın yanı sıra Norveç, İsveç, İskoçya ve Rusya'nın batısından da yoğun şekilde gözlemlendi.
07.06.2017 *** Floral tributes are seen near the scene of the attack at London Bridge and Borough Market in central London, Britain June 7, 2017. REUTERS/Stefan Wermuth

İngiltere seçimlerindeki partiler ve gündemdeki ana konular 08.06.2017

İngiltere'de yapılan oylamada güvenlik, ekonomi ve Brexit etkileri seçmenin karar sürecinde öne çıkan unsurlar. DW Türkçe, seçime katılan başlıca partiler ve ülke gündemindeki ana meseleleri mercek altına aldı.
08.06.2017+++ Britain's Prime Minister Theresa May leaves with her husband Philip after voting in the general election at polling station in Maidenhead, England, Thursday, June 8, 2017. (AP Photo/Alastair Grant) |

İngiltere'de gözler sandıkta 08.06.2017

Son aylarda saldırılarla sarsılan ve Brexit referandumu sonrası AB içindeki geleceği belirsizleşen İngiltere, sandık başına gitti.

Ein kräftiger Mann in Schottenrock nimmt am 25.07.2015 in den Gärten der Welt in Berlin an den Berliner Highland-Games teil und versucht sich im Tragen eines 60 Kilo schweren Steins. Foto: Wolfgang Kumm/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

İskoçya’yı görmek için 10 neden 30.03.2017

Güçlü, cesur ve ayakta: İskoçya Parlamentosu'nda İngiltere’den ayrılma konusunda yeni bir referandum kararı alındı. Brexit’e hayır, Avrupa’ya evet diyorlar. İskoçya’ya seyahat etmek için birçok nedeniniz var.

dpatopbilder - Eine Befürworterin der Unabhängigkeit Schottlands wischt sich am 28.03.2017 vor dem schottischen Parlament in Edinburgh (Großbritannien) Tränen aus dem Auge. Das schottische Parlament in Edinburgh hat für eine erneute Volksabstimmung über die Unabhängigkeit von Großbritannien gestimmt. (Zu dpa «Schottisches Parlament stimmt für Unabhängigkeitsreferendum» vom 28.03.2017) Foto: Andrew Milligan/PA Wire/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

İskoç parlamentosu referanduma onay verdi 28.03.2017

İskoçya parlamentosunda yapılan oylamada Büyük Britanya’dan ayrılma referandumuna onay çıktı. Londra, AB’den çıkma süreci tamamlanmadan İskoçya’nın bağımsızlık referandumu yapmasına izin vermiyor.
EDINBURGH, SCOTLAND - MARCH 04: A woman stands beside a Union Jack and EU flag at the Scottish Conservative Party spring conference on March 4, 2016 in Edinburgh, Scotland. Prime Minister David Cameron said in his speech to the Scottish Conservative Party spring conference insisted his party was the only one that could challenge the Scottish National Party at the Holyrood elections.. (Photo by Jeff J Mitchell/Getty Images) © Getty Images/JJ.Mitchell

İskoçya parlamentosunda referandum oylaması 28.03.2017

Britanya'dan ayrılma referandumu için İskoçya parlamentosunda oylama yapılacak. Londra, AB'den çıkma süreci tamamlanmadan İskoçya’nın bağımsızlık referandumu yapmasına izin vermiyor.

Japon viskisine rağbet artıyor 16.03.2017

Japonya'da 1924 yılında ilk defa üretilen viski dünya piyasalarında bir süre öncesine dek pek tercih edilen bir içki değildi. Ancak günümüzde Japon markaları, bir zamanlar taklit ettikleri İskoç viskisi ile rekabet edebilecek kaliteye ulaştı.
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