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İskoçya, Birleşik Krallık'a bağlı bölge. İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda ile birlikte Birleşik Krallık'ı oluşturur. Başkenti Edinburgh, nüfusu 5 milyon 347 bindir.
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ABD Başkanı Donald Trump yıllar önce İskoçya’nın Menie/Aberdeenshire bölgesinde -çevre halkının yoğun direnişine rağmen- bir golf sahası satın aldı. Sonuçta saha planlanandan küçük oldu. Bir doğal duvarla golfçüleri dış dünyadan izole eden bu saha milyonluk zarar ediyor. Buna rağmen Trump orada şimdi yeni inşaatlar yapmak istiyor.