İskenderun'da terör operasyonu sırasında patlama

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Pazartesi günü akşam saatlerinde meydan gelen patlamayla ilgili olarak Hatay Valisi Rahmi Doğan, gazetecilere bir açıklama yaptı.

Amanoslar'da Ağustos ayından beri PKK örgütüne yönelik operasyonlara dikkat çeken Doğan, Amanoslar'da tespit edilen PKK bağlantılı iki kişinin İskenderun'a geldiğini ve bu iki kişiyle ilk etapta Payas'taki kontrol noktasında bir "temas" yaşandığını ifade etti.

Şüphelilerin daha sonra İskenderun çevre yolunda güvenlik görevlileri tarafından sıkıştırıldığını belirten Doğan, "Gelmiş oldukları araçtan inerek kaçarken bir terörist imha edildi. Kendisini o sırada patlattı. İkinci terörist de biraz önce etkisiz hale getirildi" açıklamasını yaptı.

"Paramotorla Münbiç'ten geldiler"

Doğan, İskenderun'daki olay sırasında güvenlik görevlileri arasında can kaybı olmadığı, ancak birkaç hafif yaralı bulunduğu bilgisini verdi.

Amanoslar'daki operasyonlarda PKK örgütünün imha edildiğini söyleyen Doğan, istihbarat birimlerinin çalışması sonusunda 4 kişilik bir grubun 2 parti halinde 28 Eylül diğeri 10 Ekim tarihinde paramotor diye tabir edilen uçan aletle Münbiç'ten kalkarak Amonoslar'a indiğini tespit ettiklerini belirterek "Bu tespit neticesinde 19 Ekim'de 1 teröristi etkisiz hale getirdik, diğerini de canlı olarak yakaladık" dedi.

Vali Doğan, gri listede aranan HDP Muş milletvekili Demir Çelik'in oğlu Yoldaş Selim Çelik'in de operasyonlar çerçevesinde Pazartesi günü tutuklandığını söyledi.

Erdoğan ve Soylu'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Twitter hesabından Hatay'daki operasyonu gerçekleştirin güvenlik güçlerini tebrik etti. Erdoğan ayrıca "Türkiye artık bu tür saldırılarla dizayn edilebilen, yönlendirilen, meşgul edilen bir ülke değildir. Allah’ın izni, güvenlik güçlerimizin gayretiyle hem sınırlarımız içerisinde hem de sınırlarımızın ötesinde terörle ve destekçileriyle mücadelemizi sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.

İskenderun'daki patlamayla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter'dan bir paylaşım yaptı. Soylu, "Aferin kahramanlarımıza. İkisi de elde. Hikayesini anlatacağız" diye yazdı.

DHA/HS,BK,SÖ

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