Iron Maiden'ın solistine Saraybosna'dan fahri hemşehrilik

Saraybosna Belediyesi, dünyaca ünlü İngiliz heavy metal grubu Iron Maiden'ın solisti Bruce Dickinson'u, Bosna Savaşı sırasında 1994 yılında abluka altındaki bu kente gelerek konser verdiği için fahri hemşehrilik unvanıyla ödüllendirdi.

Belediye binasında düzenlenen törende Dickinson'a ödülünü veren Belediye Başkanı Abdullah Skaka, "Sayın Dickinson'ın 1994'te Saraybosna'ya gelmesi bize kurtulacağımızı, Saraybosna'nın kurtulacağını, Bosna Hersek'in kurtulacağını hissettiren anlardan birisi olmuştu" diye konuştu.

14 Aralık 1994, Saraybosna

Tören öncesi şehirde dolaşarak Saraybosna halkıyla selamlaşan ve hayranlarına imza dağıtan Dickinson ise, ödülünü aldıktan sonra, "Sosyal medyada artık her şeyin beş saniyede unutulduğu bir dünyada, insanlar (bunu) hâlâ hatırlıyor. Bu gerçekten önemli bir şey. Bu muhteşem bir gün, çok güzel bir gün ve yeniden burada olmak harika" diye konuştu.

Dickinson 14 Aralık 1994'te çatışmaların devam ettiği kuşatma altındaki Saraybosna'ya güvenlik riskine rağmen girmeyi başararak Bosnalı hayranlarıyla buluşmuştu. Konseyin hikayesi 2018'de Scream for Me Sarajevo (Benim için Haykır Saraybosna) isimli belgeselde anlatılmıştı.

Dickinson'ın ödülünü aldığı 6 Nisan günü, Saraybosna'nın hem İkinci Dünya Savaşı'nda işgalden kurtulmasının hem de 1992'deki kuşatmada Sırp güçlerinin saldırılarına başlamasının yıldönümü. 5 Nisan 1992'den 29 Şubat 1996'ya kadar süren kuşatmada 1600'ü çocuk 11 binden fazla insan ölmüştü.

AP/GY,BW

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