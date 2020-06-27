 İrlanda′nın yeni başbakanı Micheal Martin | AVRUPA | DW | 28.06.2020

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AVRUPA

İrlanda'nın yeni başbakanı Micheal Martin

İrlanda’da koalisyon hükümeti aylar süren pazarlıkların ardından kuruldu ve Micheal Martin ülkenin yeni başbakanı oldu.

İrlanda'nın yeni başbakanı Micheal Martin

İrlanda'nın yeni başbakanı Micheal Martin

İrlanda'da koalisyon hükümeti aylar süren pazarlıkların ardından merkez sağcı Fianna Fail, Fine Gael ve Yeşiller partisi tarafından kuruldu. Başbakanlığa Fianna Fail partisinin başkanı Micheal Martin seçildi. Oylamada 93 milletvekili Martin lehinde 63 vekil ise aleyhte oy kullandı. Koronavirüs salgını nedeniyle oylama, Dublin'deki parlamento binasında yapılmadı.

Martin konuşmasında çalışmalarının merkezine koronavirüse karşı mücadeleyi koyma sözü verdi. Yeni hükümetin ağırlık vermek istediği konulardan biri de iklim politikaları. Koalisyon ayrıca sağlıkta ve emlak piyasasında iyileştirmelere gitmeyi hedefliyor.

Partiler arasında imzalanan koalisyon sözleşmesi başbakanlık görevinin dönüşümlü olarak yapılmasını öngörüyor. Buna göre beş yıllık yasama süresinin ortasında şu anda İrlanda başbakanı olan Leo Varadkar görevi Martin'den geri alacak. Varadkar o zamana kadar başbakan yardımcısı olarak hükümette görev yapacak.

İrlanda siyasetinde ülkenin bağımsızlığa kavuşmasından bu yana rakip Fine Gael ve Fianna Fail partileri etkin. Şu ana kadar hükümet iki parti arasında gidip gelmişti. İrlanda tarihinde ilk kez iki parti bir koalisyon hükümeti kurdu. Varadkar konuşmasında parlamentoda iki parti arasındaki iç savaşın sona erdiğini söyledi.

Yeşiller'in anahtar rolü

İrlanda'da şubat ayında yapılan parlamento seçimlerinden Fianna Fail 38 sandalye ile birinci parti çıkmıştı. 160 sandalyeli parlamentoda Fine Gael 35 sandalye kazanmıştı. 12 sandalye kazanan Yeşiller ise büyük koalisyon partilerinin koalisyonla iktidarda kalabilmesi açısından kilit role kavuşmuştu.

İrlanda parlamentosundaki anamuhalefet partisi ise Mary Lou McDonald liderliğindeki solcu parti Sinn Fein. İrlanda Cumhuriyeti'nde uzun yıllardır kendisine ciddi bir siyasi rol biçilmeyen Sinn Fein, Kuzey İrlanda'da faaliyet gösteren ayrılıkçı İrlanda Cumhuriyet Ordusu'nun (IRA) siyasi kanadı olarak görülüyor. IRA uzun yıllardır Büyük Britanya'ya ait olan Kuzey İrlanda'yı silahlı şiddet yoluyla İrlanda Cumhuriyeti'ne katmaya çalışıyor.

dpa, Reuters, AFP / EC, BW

©Deutsche Welle Türkçe

 

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