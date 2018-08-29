 İrlanda′dan Facebook′a soruşturma | AVRUPA | DW | 04.10.2018

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AVRUPA

İrlanda'dan Facebook'a soruşturma

İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC) şiddetli hacker saldırılarının ardından Facebook hakkında veri ihlali soruşturması başlatma kararı aldı.

Facebook Zentrale in Dublin (picture-alliance/empics/N. Carson)

İrlanda Veri Koruma Komisyonu'ndan (DPC) yapılan açıklamada, siber saldırılarla ilgili soruşturmada Facebook’un kısa bir süre önce sertleştirilen veri koruma yönetmeliklerine uygun davranıp davranmadığının inceleneceğini belirtti. Komisyon Facebook'ta son dönemlerde düzenlenen hacker saldırılarının 50 milyon kullanıcıyı etkilediğini belirtti. Facebook'un veri koruma yönetmeliklerine uymadığının tespit edilmesi halinde ünlü şirkete yıllık gelirinin yüzde dördüne kadar ya da 20 milyon euro ceza verilebilecek. 

Facebook yakın zamanda ortaya çıkan veri hırsızlığında hackerlerın müşterilerin Facebook bilgileriyle başka internet sitelerine girdiği yönünde bir ize rastlanmadığını açıklamıştı. Facebook'un güvenlikten sorumlu yöneticisi Guy Rosen yaptığı açıklamada, "Hackerlerin fFacebook şifreleri ile başka uygulamalara girebildiklerine yönelik bir emare bulamadık" diye konuşmuştu. 

Birçok kullanıcı ayrı bir hesap açıp, yeni bir şifre belirlemek yerine Facebook hesaplarını kullanarak başka internet siteleri ya da uygulamalara kayıt oluyor. Facebook'ta geçen hafta ortaya çıkan saldırıda, hackerlerin tek bir kullanıcı ile oturum açarak çok sayıda uygulama ya da siteye erişime olanağı sağlayan Single-Sign-Ons üzerinden başka sitelere girmiş olabileceği endişesi dile getirilmişti. 

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Mark Zuckerberg özür diledi

 

Facebook, İngiliz menşeili Cambridge Analytica şirketinin 87 milyon Facebook kullanıcısının bilgisini izinsiz biçimde elde ettiği skandal nedeniyle ciddi eleştirilere maruz kalmıştı. Facebook'taki skandal Mart ayının başında, eski bir Cambridge Analytica çalışanının geliştirilen bir uygulama ile 50 milyona yakın Facebook kullanıcısının verilerinin kullanıcıların izinleri olmadan alındığını açıklamasıyla ortaya çıkmıştı. Eski çalışan, bu verilerin 2016'daki ABD başkanlık seçimlerinde seçmenlerin kararlarını etkilemek için kullanıldığını söylemişti. 2016'daki seçimlerde ABD başkanı seçilen Donald Trump, seçim kampanyası sırasında Cambridge Analytica şirketi ile çalışmıştı. Facebook'un Avrupa'daki merkezi İrlanda'da bulunuyor. 

rtr / HT, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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Mark Zuckerberg özür diledi  

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