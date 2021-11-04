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Irkçılık

Irkçılık, insanların toplumsal özelliklerini biyolojik, ırksal özelliklerine indirgeyerek bir ırkın başka ırklara üstün olduğunu öne süren öğreti.

DW Türkçe'nin ırkçılık ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

ARCHIV - Eine Kombo aus Reproduktionen der Ostthueringer Zeitung aus dem Jahr 1998 zeigt Fahndungsbilder von Beate Zschäpe (l-r), Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos. Nach den drei Personen wurde damals im Zusammenhang mit einem versuchten Sprengstoffanschlag an Weihnachten 1997 gesucht. Das Trio bildete eine rechtsradikale Terrorzelle, die für eine Serie von zehn Morden, Banküberfälle und Sprengstoffanschläge verantwortlich gemacht wird. Foto: Frank Doebert/Ostthueringer Zeitung (Achtung Redaktionen: Bilder sind digital entrastert - zu dpa-KORR Vier Jahre nach dem Auffliegen des NSU-Trios: Der damalige Schock und die bis heute offenen Fragen vom 03.11.2015) +++ dpa-Bildfunk +++

Almanya Türk Toplumu’ndan NSU çağrısı: Daha fazla araştırılsın 04.11.2021

Almanya Türk Toplumu, ırkçı NSU çetesinin ortaya çıkmasının onuncu yıl dönümünde çetenin daha fazla araştırılmasını istedi. NSU, 8’i Türk 10 kişiyi katletmişti.

23.08.2019, Türkei, Ankara: A police car in the Old Town of Ankara, Turkey, on August 23, 2019. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN - FINLAND OUT. NO THIRD PARTY SALES. Foto: Vesa Moilanen/Lehtikuva/dpa |

Muz yeme paylaşımlarıyla ilgili 11 kişi gözaltına alındı 28.10.2021

Sosyal medyada muz yeme paylaşımları yapan 11 kişi "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme veya Aşağılama" suçlamasıyla gözaltına alındı, şüphelilerden 7'si hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.
05.06.2018 Terror suspect Beate Zschaepe, front second left, sits in the court room beside her lawyers Mathias Grasel, front third left, and Hermann Borchert, front left, in Munich, Germany, Tuesday, June 5, 2018. Zschaepe has been on trial since May 2013 as an alleged accomplice in a series of racially motivated murders by a neo-Nazi terrorist cell of the so-called National Socialist Underground (NSU) across Germany. (AP Photo/Matthias Schrader, Pool) |

Yargıtay NSU davası kararlarını onadı 19.08.2021

Sekizi Türk on kişiyi öldüren ırkçı terör örgütü Nasyonal Sosyalist Yeraltı davasında çıkan mahkûmiyet kararları Yargıtay'ca onandı. Temyiz davasını sonuçlandıran Yargıtay, kararların usule uygun olduğuna hükmetti.
***31.07.21*** In der Türkei sorgt ein mutmaßlich rassistisch motivierter, tödlicher Angriff auf eine kurdische Familie für Entsetzen. Bewaffnete Angreifer drangen am Freitag in das Haus der Familie nahe der Stadt Konya ein, töteten sieben Menschen. DW Türkisch Korrespondet Alican Uludag ist vor Ort (in Konya Meram) und macht Recherche über das Geschehen. Die Bilder zeigen den Tatort.

Emniyet Müdürü Dinç’ten avukata: "Irkçı değil diye Tweet at" 01.08.2021

Konya Meram’daki katliamın ardından Emniyet Müdürü Engin Dinç avukata “Irkçı saldırı değil” diye Tweet atmasını söyledi. “Cezasızlığın katillere nasıl cesaret verdiğini daha önce de gördük” Banu Güven DW Türkçe’de yazdı.
dpatopbilder - 06.03.2020, Türkei, Karakasim Bucagi: Flüchtlinge aus Afghanistan sind auf einer Landstraße in unmittelbarer Nähe der Grenze zu Griechenland auf dem Weg zum Grenzübergang Pazarkule-Kastanies. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa | Verwendung weltweit

Mültecilerle ilgili tartışmalarda "ırkçılık" uyarısı 27.07.2021

CHP'li Tanju Özcan'ın da kentte yaşayan mültecilerin su faturası ve vergi ücretlerine zam yapma açıklaması tepkilere neden oldu. Uzmanlar, bu tür açıklamaların ırkçılığı tetikleyebileceği uyarısında bulunuyor.

Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs in Ankara. (Photo by Altan Gocher / Pacific Press) | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Türkiye'den "yabancı düşmanlığı bildirim" uygulaması 18.07.2021

Dışişleri Bakanlığı, yurt dışındaki Türk vatandaşlarının karşılaştığı yabancı düşmanlıklarını kayıt altına almak ve hukuki destek sağlamak için kapsamlı bir uygulamayı hayata geçirdi.
Rassismus-Attacke gegen DFB-Spieler Olympia-Test abgebrochen. Jordan TORUNARIGHA GER Aktion,Einzelaktion,Einzelbild, Freisteller,Ganzkoerperaufnahme, ganze Figur. Fussball U-21 Laenderspiel. Deutschland GER - Mexiko MEX 3-0, am 07.09.2018 in Fuerth,Sportpark Ronhof / Thomas Sommer. DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO. *** Racism attack against DFB player Olympic test aborted Jordan TORUNARIGHA GER action,single action,single picture,crop,whole body shot,whole figure Football U 21 Laenderspiel Deutschland GER Mexico MEX 3 0, am 07 09 2018 in Fuerth,Sportpark Ronhof Thomas Sommer DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND OR QUASI VIDEO

Sporda ırkçılık: Alman Milli Takımı sahayı terk etti 17.07.2021

Alman Olimpik Milli Futbol Takımı, 2020 Tokyo Oyunları için bulunduğu Japonya'da Honduras ile oynadığı hazırlık maçında ırkçılık nedeniyle sahayı terk etti.
Euro 2020. Wording on the vandalised mural of Manchester United striker and England player Marcus Rashford on the wall of the Coffee House Cafe on Copson Street, Withington, is covered over, the morning after the England football team lost the UEFA Euro 2021 final. Picture date: Monday July 12, 2021. Marcus Rashford, Jadon Sancho and Bukayo Saka all failed from the spot on Sunday night as England went down on penalties. The trio's social media pages were quickly flooded with racist comments, leading the Prime Minister and the FA to condemn the disgusting behaviour.See PA story SPORT England. Photo credit should read: Peter Byrne/PA Wire URN:60897562

İngiltere'de şampiyona sonrası ırkçılık soruşturması 12.07.2021

İngiliz polisi, Avrupa Futbol Şampiyonası final maçında penaltıları kaçıran üç siyah futbolcuya yönelik ırkçı söylemler nedeniyle soruşturma başlattı. Ülkede ise geniş çaplı bir ırkçılık tartışması başladı.

Fußball: EM, Italien - England, Finalrunde, Finale im Wembley Stadion. Italiens Giorgio Chiellini (l) und Leonardo Bonucci tragen die Trophäe und feiern mit ihren Teamkollegen nach dem Sieg . Italien gewinnt das Finale im Elfmeterschießen mit 3:2 und ist Fußball-Europameister. +++ dpa-Bildfunk +++

İtalya 53 yıl sonra Avrupa Şampiyonu 12.07.2021

Normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten müsabakada, İngiltere’yi penaltı atışları sonunda mağlup eden İtalya, 1968 yılından sonra tarihinde ikinci kez Avrupa Futbol Şampiyonu oldu.

People hold pictures of the nine victims during a demonstration on the market square in Hanau, Germany, Frankfurt, Feb. 19, 2021. One year ago a far right man shot nine people before he shot himself. (AP Photo/Michael Probst)

Hanau katliamı ile ilgili araştırma komisyonu kuruluyor 07.07.2021

Hanau'da dördü Türk 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan ırkçı saldırıyla ilgili Hessen eyalet parlamentosunda araştırma komisyonu kuruluyor. Komisyonda polisin olası ihmalleri de mercek altına alınacak.
German Chancellor Angela Merkel stands during a plenum session of the lower house of parliament, the Bundestag, in Berlin, Germany, March 24, 2021. REUTERS/Annegret Hilse

Almanya’da nefret suçlarının cezası sertleştirildi 25.06.2021

Almanya’da aşırı sağ, ırkçı, homofob ve inanç karşıtı suçların cezası sertleştirildi. Ayrıca ırkçı, yabancı düşmanı ve antisemit düşünce yapısına sahip yabancıların Alman vatandaşlığına geçmesinin yolu da kapatılıyor.
Nach der Auflösung des Frankfurter Spezialeinsatzkommandos (SEK) wegen rechtsextremistischer Chatgruppen demonstrieren linke Bündnisse in der Innenstadt von Frankfurt gegen rechte Strukturen bei der Polizei. Dabei steht auf einem Plakat der Demonstranten das Wort „Gegen“, während davor ein Polizist steht. +++ dpa-Bildfunk +++

Hessen'de 49 polis aşırı sağcı sohbetlere katıldı 16.06.2021

Hessen Eyaleti İçişleri Bakanı Peter Beuth, 49 polisin aşırı sağcı sohbet gruplarında mesajlaştığının ortaya çıktığını söyledi. Polisler arasında Özel Komando Birliği'nden (SEK) polisler çoğunlukta.
June 7, 2021, London, Ontario, Canada: A line of police officers look for evidence at the scene of a car crash in London, Ontario on Monday, June 7, 2021. Police in London, Ont., say four people have died after several pedestrians were struck by a car Sunday night. (Credit Image: © Geoff Robins/The Canadian Press via ZUMA Press

Kanada'da Müslüman aileye araçlı saldırı 08.06.2021

Kanada'da Pazar günü beş kişilik bir aile kaldırımda yürürken araçlı saldırıya uğradı. Aracın ezdiği aile fertlerinden dördü hayatını kaybetti. Polis, olayın ırkçı bir saldırı olabileceğini açıkladı.

DW Haber - 29.03.2021 29.03.2021

DW Haber'de bugün: AYM'nin iki kez iptal ettiği kamuda çalışacaklara güvenlik soruşturması TBMM gündeminde, Boğaziçili akademisyenlerden Danıştay'a başvuru: "Cumhurbaşkanının fakülte kurma yetkisi yoktur", Borsadaki yabancı payı yüzde 44 ile 2004'den bu yana en düşük seviyesinde, Almanya DİTİB'de Prof. Ahmet Şimşirgil'in daveti iki istifa getirdi.
Former 1998 World Cup winner Lilian Thuram answers journalists' questions during an interview with AFP on April 4, 2018 in Paris. (Photo by Christophe SIMON / AFP) (Photo credit should read CHRISTOPHE SIMON/AFP via Getty Images)

Lilian Thuram: "İnsan ırkçı doğmaz, ırkçı olur" 27.03.2021

Dünyaca ünlü eski futbolcu Lilian Thuram, İstanbul'daki Fransız lisesi öğrencileriyle gerçekleştirdiği sohbette, ırkçılıkla mücadele için kurduğu vakıfla ilgili konuşurken "İnsan ırkçı doğmaz, ırkçı olur" mesajı verdi.
President Joe Biden speaks after meeting with leaders from Georgia's Asian-American and Pacific Islander community, Friday, March 19, 2021, at Emory University in Atlanta, as Vice President Kamala Harris listens. (AP Photo/Patrick Semansky)

Biden ve Harris Asya kökenli Amerikalılara yönelik ırkçılığı kınadı 20.03.2021

Sekiz kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıların düzenlendiği Atlanta’yı ziyaret eden ABD Başkanı Biden ve Yardımcısı Harris, Asya kökenli Amerikalılara karşı ırkçılığı kınayarak, Amerikalıları "sessiz kalmamaya" çağırdı.

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