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Irkçılık, insanların toplumsal özelliklerini biyolojik, ırksal özelliklerine indirgeyerek bir ırkın başka ırklara üstün olduğunu öne süren öğreti.
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DW Haber'de bugün: AYM'nin iki kez iptal ettiği kamuda çalışacaklara güvenlik soruşturması TBMM gündeminde, Boğaziçili akademisyenlerden Danıştay'a başvuru: "Cumhurbaşkanının fakülte kurma yetkisi yoktur", Borsadaki yabancı payı yüzde 44 ile 2004'den bu yana en düşük seviyesinde, Almanya DİTİB'de Prof. Ahmet Şimşirgil'in daveti iki istifa getirdi.