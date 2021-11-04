DW Haber - 29.03.2021

DW Haber'de bugün: AYM'nin iki kez iptal ettiği kamuda çalışacaklara güvenlik soruşturması TBMM gündeminde, Boğaziçili akademisyenlerden Danıştay'a başvuru: "Cumhurbaşkanının fakülte kurma yetkisi yoktur", Borsadaki yabancı payı yüzde 44 ile 2004'den bu yana en düşük seviyesinde, Almanya DİTİB'de Prof. Ahmet Şimşirgil'in daveti iki istifa getirdi.