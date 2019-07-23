Irkçı saldırıya tepkiler artıyor

Almanya’nın Hessen eyaletinde yabancı düşmanı bir saldırganın sokakta Eritreli bir genci silahla vurup ağır yaralamasının ardından tepkiler büyüyor.

26 yaşındaki Eritreli’yi hedef alan silahlı saldırının ırkçı saiklerle işlendiği yönünde güçlü bulgular olduğu yönündeki savcılık açıklamaları üzerine Alman siyasetçilerden art arda açıklamalar geldi.

Almanya’nın Göç, Mülteciler ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Annette Widmann-Mauz, Twitter hesabında yaptığı açıklamada, “Almanya’nın ortasında Eritreli bir adama silahla saldırılıyor” ifadelerine yer vererek şunları kaydetti:

“Nefretin kışkırtılması şiddete, nefret de bir noktada cinayete yol açıyor. Bunu kabul etmemeli, kabullenmemeliyiz. Irkçılık ve aşırı sağ ile kararlı mücadele şart.”

Bakan Roth’dan çağrı

Bir diğer açıklama da Almanya’nın Avrupa’dan Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth’dan geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Roth, “Almanya’da ırkçılığın yaygınlaştığı” uyarısında bulundu.

Roth paylaşımında, “Wächtersbach’ta bir insanı hedef alan korkunç kurşunlar, korkmadan farklı olabileceğimiz bir toplumun düşmanlarına karşı yürüttüğümüz mücadelemizde daha yüksek sesli, daha kararlı ve daha cesur olmamızı gerekli kılıyor” çağrısını yaptı.

Sosyal Demokrat Parti Genel Sekreteri Lars Klingbell ise, aşırı sağcıların Almanya için gerçek bir tehdit oluşturduğunu söyledi, Wächtersbach saldırısının bunun bir kanıtı olduğunu kaydetti.

Muhalefet AfD'yi sorumlu tuttu

Muhalefetteki siyasi partilerden de çağrılar yükseldi. Yeşiller Partili Cem Özdemir, toplumun her kesiminde ırkçılık ve aşırı sağa karşı özgürlüğün aktif olarak savunulması gerektiğini savundu. Hessen Eyaleti’nin Sol Partili Milletvekili Achim Kessler ise silahlı saldırı girişiminden Almanya için Alternatif Partisi’ni (AfD) sorumlu tuttu, “AfD’nin parlamentolarda ve dışardaki nefret söylemleri aşırı sağcı terörü besliyor” açıklamasını yaptı.

Türk toplumundan “kayıtsızlık” tepkisi

Almanya Türk Toplumu (TGD) da saldırıya tepki gösterdi. TGD’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, siyasi ve basın çevrelerinde, saldırı karşısında sessiz kalanlar olduğuna dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

“Kimilerinin artık bu şiddeti kanıksadığı noktaya mı gelindi? Bu kayıtsızlığın nedeni ne?”

Ne olmuştu?

Saldırı dün Hessen eyaletine bağlı Wächtersbach kentinde yerel saat ile saat 13:00 civarında yaşandı.

55 yaşındaki Alman vatandaşı bulunduğu otomobilden Eritre uyruklu kişiye ateş açarak karnından ağır yaraladı. Olay yerinden kaçan saldırgan daha sonra kendini başından vurarak intihar etti. Şahsın cesedi akşamüstü saatlerinde polis tarafından otomobilinde bulundu.

Saldırganın evinde yapılan aramalarda şahsın yasal yollardan toplam beş silaha sahip olduğu, altıncı bir silahı ise pazartesi günü saldırıdan kısa süre önce satın aldığı tespit edildi.

Frankfurt Başsavcılık Sözcüsü Alexander Badle saldırganın "yabancı düşmanı saiklerle” bu edimde bulunduğunu açıkladı. Badle, failin kendine rastgele bir hedef aradığını ve mağdurun "sırf ten rengi nedeniyle” saldırıya maruz kaldığını söyledi.

Sözcü Alexander Badle, 55 yaşındaki Alman saldırganın "sağ milliyetçi ve aşırı sağcı çevrelerle ilişkileri bulunduğuna dair” işaretler bulunmadığını belirtti. Şahsın bireysel olarak hareket edip etmediği, saldırıdan öncesinde haberdar olan ve benzer saldırılar düzenlemeyi planlayan başka şahıslar olup olmadığı belirsizliğini koruyor. Badle, Frankfurt Başsavcılığı'nın saldırganın bağlantıları olup olmadığı yönünde soruşturmayı derinleştireceğini belirtti.

26 yaşındaki Eritrelinin ise hayati tehlikeyi atlattığı açıklandı.

Valiyi hedef alan suikast ile aynı eyalette

Hessen Eyaleti'nde 2 Haziran’da Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke aşırı sağcı biri tarafından başından silahla vurularak öldürülmüştü. Başbakan Angela Merkel’in sığınmacılara açık kapı politikasını savunan Lübcke, 2015 yılında yaptığı bir konuşmanın ardından aşırı sağcılar tarafından ölümle tehdit edilmiş, bunun üzerine CDU'lu siyasetçiye geçici olarak koruma verilmişti.

dpa, DW / DA, AÜ

©Deutsche Welle Türkçe