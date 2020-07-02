 Irkçı saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına tazminat | ALMANYA | DW | 13.07.2020

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ALMANYA

Irkçı saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına tazminat

Alman hükümetinin Hanau kentinde dört ay önce meydana gelen ırkçı saldırıda hayatını kaybeden 5'i Türk 9 kişinin yakınlarına yaklaşık 1 milyon euro tazminat ödediği bildirildi.

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Almanya'da Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelerin İçişleri Bakanlığına dayandırdığı haberine göre Alman hükümeti, Hanau'daki ırkçı saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına şimdiye kadar 1 milyon 90 bin euro tazminat ödedi.

Haberde, hayatını kaybedenlerin yakınlarına 105'er bin euro ödendiği belirtildi.

Almanya'da 2010 yılında kabul edilen yasal bir düzenlemeye göre ülkede ırkçı ya da terörist saldırılara hedef olanlara tazminat ödeniyor. Haberde Alman hükümetinin, 2011 yılından bu yana aşırı sağcı saldırıların mağduru 668 kişiye tazminat ödemeyi kabul ettiği de aktarıldı. Hükümete başka aşırı örgütlenmelerin mağduru 34 kişinin daha başvurduğu kaydedildi.

Aşırı grupların saldırılarına hedef olanlara ya da hedef olanların yakınlarına 2011 ve 2020 yılları arasında toplam 7 milyon 700 bin euro ödeme yapıldığı belirtiliyor.

Hanau'da ne olmuştu?

Hanau'da 19 Şubat 2020'de iki nargile bara düzenlenen silahlı saldırıda 5'i Türk 9 kişi hayatını kaybetmiş, saldırının faili T.R. ise kısa süre sonra 72 yaşındaki annesiyle birlikte ikamet ettiği evde ölü bulunmuştu.

Federal Başsavcılık, saldırganın "derin bir ırkçı tutumla" hareket ettiğini açıklamış, saldırıya Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan Angela Merkel başta olmak üzere çok sayıda siyasetçi tepki göstermişti.

dpa,epd/HS,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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