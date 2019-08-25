 İranlı kadın stadyum yasağı nedeniyle kendini yaktı | DÜNYA | DW | 10.09.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

İranlı kadın stadyum yasağı nedeniyle kendini yaktı

İran'da erkek kılığında stadyuma girmeye çalışırken yakalanarak tutuklanan kadın yargılanmayı beklerken kendini yaktı ve yaşamını yitirdi.

default

İranlı Seher Hudayari 1 Eylül'de İslam Devrim Mahkemesi önünde üzerine benzin dökerek kendini yaktı. Birçok İranlıyı şoke eden bu olaydan sonra İran medyası ilk kez bugün Khodayari'nin Cuma günü hastanede yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Seher Hudayari 29 yaşındaydı ve hapse girmek istemiyordu. Altı ay hapis cezası alabileceği belirtiliyordu. Erkek kılığında stadyuma gitmişti ancak İranlı kadınlara futbol maçı izlemek yasaktı. İran'daki İstiklal Kulübü'nün taraftarı olan genç kadın takımın maçını izlemek için takımının rengi mavi bir mantoyla 12 Mart'ta stadyuma gitmişti. Tutuklandıktan birkaç gün sonra yargılaması başlayana kadar kefaletle serbest bırakılmıştı.

İran'da kadınlar stadyum dışında kalıyor.

İran'da kadınlar stadyum dışında kalıyor.

"Mavi Kız"ın kaderi

İran Parlamentosu'nda kadınlardan sorumlu başkanı Parvaneh Salahshouri Twitter hesabında yaptığı açıklamada "O sadece bir 'mavi kız' değildi. Sahar erkeklerin, kadınların ne yapıp yapamayacağına karar verdiği bir ülkenin kızıydı. Onun tutuklanması ve yanmasından hepimizin sorumluyuz" dedi. Son günlerde reform yanlısı milletvekilleri parlamentoda "mavi kız"ın kaderini tartışıyor.

İran ve Kanada vatandaşı gazeteci Maziyar Bahari DW'ye verdiği söyleşide İranlı yetkililerin, Seher'in ailesine kızlarının yeterince sorun yarattığını söylediğini ve basınla konuşmalarına izin vermediğini belirtti.

İran'da kadınların sadece istisnai durumlarda stadyumda futbol maçı seyretmelerine izin veriliyor.

İran'da kadınların sadece istisnai durumlarda stadyumda futbol maçı seyretmelerine izin veriliyor.

Seher Hudayari'nin yaşadıkları İran'da tartışma yarattı. Kadınlara stadyumda "yarı çıplak adamların oynamasını izleme" yasağı muhafazakar din adamları tarafından dini olarak gerekçelendiriliyor. Ancak pek çok kadın bunu kabul etmek istemiyor. Kadınlar stadyumların önünde gösteri yapıyor ve birkaç kez de FIFA'ya başvurdu. FIFA İran'dan yasağı kaldırmasını istiyor ve kaldırmadığı taktirde 2022 Dünya Kupası'na katılımının tehlikeye gireceği uyarısında bulunuyor.

Ilımlı Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bu sorunu çözmeye çalışsa da din adamları yasakta ısrar ediyor.

 

Shabnam von Hein

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

İran'da kadınlar Dünya Kupası elemelerinde tribünde

İran’da kadınlar milli takımlarının Dünya Futbol Şampiyonası eleme karşılaşmalarını tribünden izleyebilecek. (25.08.2019)  

İranlı kadınlara bir günlüğüne stadyum izni

İran, FIFA Dünya Kupası çerçevesinde bu akşam oynanacak İran-İspanya maçının dev ekranlarda izleneceği Tahran'daki iki stadyuma kadınların girmesine izin verdi. (20.06.2018)  

İran'da devlet kadınlar karşısında pes etti

İran Başsavcısı, kadınların "İslami olmayan" giyimleriyle mücadelede alınan polisiye ve hukuki önlemlerin işe yaramadığını itiraf ederek "Zor kullanmak sonuç vermiyor" dedi. (18.07.2018)  

İranlıların çoğunluğu başörtüsü zorunluluğuna karşı

İran'da başörtüsü ve çarşaf zorunluluğuna karşı protestolar artarken bizzat Cumhurbaşkanlığının yayınladığı bir rapor protestocuların tezini destekler nitelikte. İranlıların yüzde 60'ı başörtüsünde zorlamaya karşı. (09.02.2018)  

Benzer içerik

Iran Teheran - iranische Frauen beim Länderspiel Bolivien gegen Iran

İran'da kadınlar Dünya Kupası elemelerinde tribünde 25.08.2019

İran’da kadınlar milli takımlarının Dünya Futbol Şampiyonası eleme karşılaşmalarını tribünden izleyebilecek.

Demonstration gegen Gewalt gegen Frauen in Istanbul

İstanbul Sözleşmesi’nin beş yılı: "Uygulama için siyasi kararlılık eksik" 01.08.2019

Kadınları şiddete karşı korumada devletlerin üstüne düşeni yapmasını hedefleyen İstanbul Sözleşmesi'ne Türkiye de imza attı. Ancak kolluk kuvvetleri ve yargının "somut delil" talebi kadınları savunmasız bırakabiliyor.

Iran Frauen in Stadion

Erkek kılığında stadyuma giren İranlı kadınlar 07.11.2018

İran'da tutkulu futbol taraftarı kadınları, stadyuma girmekten hiçbir şey alıkoyamıyor. Onlar saçlarını kazıtıyor, bıyık ve sakal takıp erkek kılığına girerek yasağa rağmen stadyumlara sızıyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Afghanistan Kapitulation von Taliban und IS (picture-alliance/Xinhua/E. Waak)

Taliban'dan ABD'ye yanıt: Pişman olacaksınız

18 yıldır savaştıkları Taliban’la müzakereleri durdurma kararı alan ABD Başkanı Trump’a örgütten yanıt geldi. Taliban, artık "cihat ve savaş" yolunu tercih edeceklerini söyledi.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

40 yılı aşkın bir süredir Bayern Münih'te yöneticilik yapan kulüp başkanı Uli Hoeneß görevini bırakıyor.  