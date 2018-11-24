İranlı güreşçi tepkilere rağmen idam edildi

Cinayetle suçlanan İranlı güreşçi Navid Afkari, uluslararası kamuoyundaki tepkilere rağmen cumartesi günü idam edildi. 27 yaşındaki güreşçi, 2018 yılında yapılan hükümet karşıtı gösteriler sırasında Hasan Türkmen adlı bir güvenlik görevlisini öldürmekten suçlu bulunmuştu.

İran medyası Fars eyaleti Adalet Kurumu Başkanı Kasım Musavi’nin, Afkari’nin hukuki işlemler tamamlandıktan sonra kurbanın ailesinin gözü önünde idam edildiğini ifade eden sözlerini aktardı. İran Yüksek Mahkemesi, ağustos ayı sonunda Afkari’nin temyiz başvurusunu reddetmişti.

İran devlet televizyonu, geçtiğimiz hafta Afkari'nin Türkmen cinayetini itiraf ettiği bir video yayınlamış, ancak daha sonra sosyal medyada yayılan ve Afkari’nin bir takım belgeleri imzalamaya zorlandığını söylediği bir başka video çok konuşulmuştu.

Afkari’nin ailesi ve arkadaşları ise, güreşçinin işkence gördüğünü ve sahte bir itirafa zorlandığını iddia etmiş, avukatı da suça dair bir kanıt bulunmadığını söylemiş ancak ilgili mahkeme iddiaları reddetmişti.

"İdam değil kısas"

İran Adalet Bakanlığı ise idam kararına gerek ülke içinden gerekse ülke dışından gelen eleştirileri reddetti. Bakanlık Sözcüsü Golam Hüseyin İsmaili, "Birçok kişi, konu hakkında bilgisi ve hukuki donanımı olmadan ahkam kesiyor" diyerek, Afkari'nin suçsuz bir insanı öldürdüğünü ve hakkında mahkemenin verdiği kararın "idam" değil "kısas" olduğunu vurguladı. Şeriat kanunlarına göre kısas uygulamasında, maktulün ailesi katilin öldürülüp öldürülmeyeceğine karar veriyor.

Dünya çapında tepkiler

Sosyal medyada da yoğun tepkilere neden olan mahkeme kararına, insan hakları örgütleri de tepki göstermiş, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump da Afkari’nin idam edilmemesi çağrısında bulunmuştu.

Afkari'nin infazına Almanya’dan da tepki geldi. Federal Hükümet'in İnsan Hakları Temsilcisi Bärbel Kofler, şampiyon güreşçinin idam edilmesinin kendilerini derinden sarstığını ifade etti. Kofler, "Tasvip edilmeyen seslerin susturulması adına hukuk devletinin temel ilkelerinin görmezden gelinmesinin kabul edilemez olduğunu" dile getirdi. Alman Sporcular Birliği de infazın kendilerini şoka uğrattığını ifade etti.

dpa,Reuters / SÖ,ET

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