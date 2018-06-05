İranlı diplomat Almanya'da gözaltına alındı

Fransa'da İranlı muhaliflere yönelik terör saldırısı planlarıyla bağlantısı olduğu iddia edilen İranlı bir diplomat, Almanya'nın Bavyera eyaletinde gözaltına alındı. Alman haber ajansı dpa, şüpheli diplomatın Aschaffenburg yakınlarındaki bir dinlenme tesisinde polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu. Brüksel Savcılığı tarafından verilen bilgiye göre, gözaltına alınan diplomatın Avurturya'nın başkenti Viyana'daki İran Büyükelçiliği'nde görevli olduğu belirtiliyor. Brüksel Savcılığı, geçen Cumartesi günü Fransa'nın Villepinte kentinde yaklaşık 25 bin İranlı'nın katıldığı toplantıya yönelik saldırı planları yapan çift ile şüpheli arasında bağlantı olduğunu tahmin ediyor.

38 yaşındaki bir erkek ile 33 yaşındaki eşi bir kozmetik çantasının içinde 500 gram patlayıcı madde ile patlatıcı düzeneği bulunmasının ardından Pazartesi günü Belçika'da gözaltına alınmıştı. Her ikisinin de İran kökenli Belçika vatandaşı olduğu belirtilmişti.

Avusturya dokunulmazlığı kaldırmak istiyor

Hakkında Avrupa çapında tutuklama kararı bulunan 46 yaşındaki İranlı diplomatın Alman polisinin yaptığı arama sırasında Pazar akşamı gözaltına alındığı kaydedildi. Polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, araçta bulunan ve diplomat ile birlikte gözaltına alınan diğer üç kişi ise serbest bırakıldı.

Avusturya hakkında Avrupa çapında tutuklama kararı bulunan diplomatın dokunulmazlığının da kaldırılmasını istiyor. Avusturya Dışişleri Bakanlığı'nın haber ajansı APA'ya verdiği bilgiye göre, olay nedeniyle İran'ın Viyana Büyükelçisi'nin bakanlığa çağrıldı. Bakanlık sözcüsü, İran Büyükelçisi'nden "İranlı diplomatın dokunulmazlığının kaldırılmasının" rica edildiğini dile getirdi. Sözcü, diplomat hakkındaki Avrupa çapında tutuklama kararı bulunduğu için 48 saat içinde diplomatlık statüsünün kaldırılabileceğini belirtti.

İranlı rejim muhaliflerinin hedef alındığı iddiası

Brüksel Savcılığı'ndan Pazartesi günü yapılan açıklamada, saldırının Belçika istihbaratı ile Fransa ve Almanya'daki güvenlik birimlerinin işbirliği sayesinde engellendiği belirtilmişti. Açıklamada, planlanan saldırıda İran'da yasak olan rejim muhalifi Halkın Mücahitleri Örgütü'nün toplantısının hedef alındığı kaydedilmişti.

Toplantıyı düzenleyen İran Milli Direniş Konseyi, saldırı planlarından İran'daki "molla rejimini" sorumlu tutmuştu. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise saldırı planlarına ilişkin haberlere kuşkuyla yaklaştığını dile getirmişti.

dpa/JD,ÖA

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