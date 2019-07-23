 İran′dan yeni nükleer adım iddiası | DÜNYA | DW | 28.07.2019

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DÜNYA

İran'dan yeni nükleer adım iddiası

ISNA haber ajansı İran Atom Enerjisi Kurumu'nun Erak'taki nükleer tesislerde çalışmalara yeniden başlayacağını bildirdi.

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ISNA haber ajansının bir milletvekiline dayandırdığı habere göre İran, Erak basınçlı ağır su nükleer reaktöründe faaliyetlerine yeniden başlayacak.

Habere göre düzenlenen bir toplantıda İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi Erak basınçlı ağır su nükleer reaktörünün faaliyetlerine yeniden başlayacağını duyurdu.

Basınçlı ağır su reaktörleri plütonyum içeren nükleer başlık üretiminde de kullanılabiliyor.

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ABD'nin 2015 yılında imzalanan ve kamuoyunda nükleer anlaşma olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı’dan tek taraflı olarak çekilmesi sonrasında, İran anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini askıya aldığını açıklamıştı.

Stok miktarının aşıldığı duyurulmuştu

Tahran Anlaşma ile belirlenmiş zenginleştirilmiş uranyum stok miktarını Temmuz ayında aştığını duyurmuştu. İran Atom Enerjisi Kurumu sözcüsü Behruz Kamalvandi nükleer anlaşma çervçevesinde izin verilen uranyum zenginleştirme oranının da "ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda" artırılabileceğine işaret etmişti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de 3 Temmuz'da yapmış olduğu açıklamada uranyum zenginleştirme oranını artıracaklarını ve nükleer anlaşmaya taraf devletlerin 7 Temmuz'a kadar adım atmaması durumunda Erak nükleer reaktörünü tekrar faal hale getireceklerini açıklamıştı.

Nükleer anlaşmaya taraf devletler Viyana'da 

ABD'nin çekilme kararına rağmen anlaşmaya taraf İngiltere, Fransa, Almanya, Çin ve Rusya nükleer anlaşmanın nasıl kurtarılabileceğine yönelik görüşmeleri sürdürüyor. ABD dışındaki taraf devletler bugün Avusturya'nın başkenti Viyana'da nükleer anlaşmanın uygulanması ile ilgili konuları görüşmek üzere bir araya geliyor.

DW,Reuters/MY,BW

©Deutsche Welle Türkçe

 

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