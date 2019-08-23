İran’dan yeni füze denemesi

Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamaya göre İran yeni bir füze denemesi yaptı. İran'ın yarı resmi ajansı Tasnim'e göre, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı General Hüseyin Selami, İran'ın caydırıcılığını artırmak için çok sayıda "savunma ve stratejik sistemini" test ettiğini açıkladı. Test edilen füzeye ilişkin ayrıntılı bilgi vermeyen General Selami, "Dün bu ulus için en başarılı günlerden biriydi” ifadesini kullandı.

İran, Perşembe günü de kendi üretimi olan Bavar-373 adlı uzun menzilli hava savunma sistemini tanıtmıştı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, sistemin Rus yapımı S-300'lerden daha iyi, S-400'lere ise yakın olduğunu söylemişti.

Uluslararası yaptırımlar nedeniye silah ithal etmekte zorlanan İran, 1992 yılından beri kendi savunma sanayisini geliştirmek için çaba gösteriyor.

İran'ın yeni hava savunma sisteminin tanıtımı için düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Ruhani bir konuşma yapmıştı

İran, uluslararası tepkilere rağmen füze programını geliştirmeye devam edeceğini vurguluyor. Füzelerin sadece savunma amaçlı olduğunun altını çizen Tahran, diğer ülkeler için tehdit oluşturmadığını savunuyor. İran bu nedenle de yaptığı füze denemeler için diğer ülkelerin iznine gerek olmadığını belirtiyor.

Ancak İran'ın füze programı uluslararası düzeyde tartışma yaratıyor. İran'ın orta menzilli füzeleri İsrail için bir tehdit olarak görülüyor. ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ın tehditi altında olduğunu ileri süren İran ise savunma stratejisinin meşru olduğunu savunuyor.

İran ve ABD arasında gerginlik

İran’ın gerilim yaşadığı ülkelerin başında ABD geliyor. ABD ve İran arasında gerginlik, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Tahran'la 2015 yılında varılan nükleer anlaşmadan Washington'ı tek taraflı olarak çekmesinin ardından tırmanmaya başladı. Trump, kısa bir süre sonra Tahran'a yönelik ABD yaptırımlarını da tekrar devreye sokmuştu.

İran Haziran ayında ABD Hava Kuvvetlerine ait Global Hawk tipi bir insansız hava aracını (İHA), İran'ın hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle düşürmüştü. Bu durum ABD ve İran arasında askeri tansiyonun artmasına neden olmuştu. ABD Başkanı Donald Trump, o dönemde İran'a yönelik saldırı hazırlığı içerisine girdiklerini ancak operasyonun son anda iptal edildiğini açıklamıştı.

dpa/JD,GY

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