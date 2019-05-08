 İran′dan Trump′ın görüşme talebine ret | DÜNYA | DW | 10.05.2019

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DÜNYA

İran'dan Trump'ın görüşme talebine ret

Yeni nükleer anlaşma için İranlı liderlerle konuşmaya açık olduğunu belirten ABD Başkanı Trump'a İran Devrim Muhafızları'ndan tepki geldi.

Symbolbild Kündigung Atomabkommen mit Iran durch USA (Imago/Ralph Peters)

İran Devrim Muhafızları Komutanının siyasi işlerden sorumlu yardımcısı Tuğgeneral Yedullah Cevani, ABD ile nükleer anlaşma konusunda yeniden müzakere masasına oturmayacaklarını açıkladı.

Yarı resmi Tasnim Ajansı'na konuşan Cevani, "Halkımız Amerika'yı güvenilir bulmuyor" dedi ve ABD'yi askeri müdahaleye kalkışmaması konusunda uyardı.

Trump Perşembe günü yaptığı açıklamada, İran'la nükleer anlaşma konusunu yeniden görüşme sinyali vermiş, "İranlı liderler beni arasın, konuşalım" demişti. ABD Başkanı, sorunun çözülmemesi durumunda İran'a askeri müdahale olasılığının gündeme gelebileceği mesajını vermişti.

Diğer yandan ABD'ye ait B-52 bombardıman uçakları Perşembe gecesi Katar'daki Amerikan üssüne vardı. Amerikalı askeri yetkililer, uçakların bölgede artan İran tehditlerine karşı önlem almak amacıyla konuşlandırıldığını açıkladı.

Hem tehdit hem uzlaşı mesajı

Trump bir yandan İran'ı tehdit ederken, diğer yandan da gerginliğin giderilmesine dair açıklamalarda bulundu.

Nükleer anlaşmanın sonlandırılmasından sonra İran ekonomisinin daha da kötüleştiğini savunan Trump, "Beni arasınlar, konuşalım ve adil bir anlaşma yapalım. Nükleer silaha sahip olmalarını istemiyoruz. Onlardan istediğimiz çok şey değil. Bu, onları yeniden iyi bir pozisyona getirebilir. İran'a zarar vermek istemiyoruz" diye konuştu.

ABD Başkanı, Tahran yönetimine ABD'nin onaylayacağı bir anlaşmayı imzalamaları durumunda ekonomik yardımda bulunma sözü de verdi.

Tahran yönetiminin geçen Çarşamba günü, 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan kısmen çekildiğini açıklaması üzerine Trump, İran'a yeni yaptırımlar getiren kararnameyi onaylamıştı. ABD, anlaşmayı geçen yıl tek taraflı olarak iptal ettiğini duyurmuştu.

dpa,AFP,DW/TY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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