 İran′dan Türkiye′ye ″boru hattı″ sitemi | TÜRKİYE | DW | 25.05.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

İran'dan Türkiye'ye "boru hattı" sitemi

İran Petrol Bakanı, Türkiye'nin mart ayındaki bir patlamada hasar gören doğal gaz boru hattını tamir ettirmek istemediği eleştirisinde bulundu. 31 Mart'taki patlamayla İran'dan gaz akışı kesilmişti.

İran Petrol Bakanı Zengene

İran Petrol Bakanı Zengene

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, Türkiye'yi Mart ayında bir patlamada hasar gören doğal gaz boru hattını tamir ettirmeye yanaşmamakla suçladı.

Zengene devlet radyosuna yaptığı açıklamada, Türkiye toprakları içindeki hattın tamir edilmesi yönünde İran'ın yaptığı teklifi Ankara'nın sıcak karşılamadığını belirtti.

Hattan Türkiye'ye yılda yaklaşık 10 milyar metreküp İran doğal gazı ihraç edildiğine dikkat çeken Bakan, "Patlama nedeniyle  Türkiye'ye doğal gaz ihracatımız kesildi. Hattın tamiri birkaç günden uzun sürmeyeceği halde Türk tarafı hala tamiri gerçekleştirmiş değil" diye konuştu.

Patlamanın nedeni bilinmiyor

31 Mart'ta Ağrı'nın Doğubeyazıt İlçesinde Gürbulak Sınır Kapısı yakınındaki doğal gaz boru hattında belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana gelmişti. İran Milli Gaz şirketi yetkililerinden Mehdi Cemşidi Dana, patlama nedeniyle İran'dan Türkiye'ye doğal gaz akışının durdurulduğunu, gaz sevkiyatı ve tamirat için genelde 3-4 gün süre gerektiğini açıklamıştı.

İran Petrol Bakanı Zengene, dünyada ham petrol fiyatlarındaki büyük düşüş nedeniyle yaşanan krize de değinerek, mevcut belirsizlikler içinde fiyatların seyrini kestirebilmenin mümkün olmadığını söyledi.

Talebin düşük seyrettiğine işaret eden Zengene, "Dünya ekonomisinin ne zaman toparlanacağı, talebin ne zaman normale döneceği belli değil. Dünyanın en büyük ekonomilerinde negatif büyüme görülüyor. Bu da petrol ürünlerine, dolayısıyla ham petrole olan talebi azaltıyor" diye konuştu.

rtr/BK,TY

©️ Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Petrol savaşları 'kusursuz fırtına' yarattı

Petrolde Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki fiyat savaşı küresel piyasalarda sert düşüşe neden oldu. Yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesiyle euro değer kazandı. Bunun üzerine Türkiye'de euro 7 TL'yi aştı. (09.03.2020)  

Benzer içerik

Griechenland, Zypern und Israel unterzeichnen Gas-Pipeline-Abkommen EastMed

EastMed: Belirsizliklerle dolu boru hattı projesi 03.01.2020

Ankara'nın karşı çıktığı EastMed doğal gaz boru hattı projesinin en az 10 milyar euroya mal olması bekleniyor. Finansmanın henüz kesinleşmemiş olması, projenin hayata geçirilmesine ilişkin kuşkuları artırıyor.

Kombibild - Erdogan, Khalifa Haftar, Fajis al-Sarradsch

HNA: Erdoğan dış politikada riske giriyor 03.01.2020

Alman basını Libya'ya asker gönderilmesini öngören tezkerenin TBMM'den geçmesi ile Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs arasındaki doğal gaz boru hattı anlaşmasını yorumluyor.

Türkei Russland - Offshore Pipeline im Aufbau - TurkStream

Bulgaristan TürkAkım'a hazır 31.12.2019

Bulgaristan, Rusya'dan aldığı doğal gazı TürkAkım boru hattı üzerinden tedarik edecek. Sofya böylelikle TürkAkım boru hattı ile doğal gaz transit geçiş ücretinde yılda 35 milyon euro tasarruf hedefliyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

2019'da ABD'nin Hollanda'yı mağlup ederek Dünya Kupası'nı kazandığı maçtan: Amerikalı oyuncu Megan Rapinoe

Kadın futbolu salgından nasıl etkileniyor?

Salgın nedeniyle dünyanın birçok ülkesinde futbol ekonomileri sıkıntı yaşıyor. Peki UEFA ve FIFA'nın pandemi nedeniyle kadın turnuvalarını ertelemesi kadın futbolunu nasıl etkiledi?  

FOTO-GALERİ

Bir makas alır mısın?

Yaşasın kuaförüm açıldı!

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler pek çok ülkede esnetiliyor. Bu kapsamda AVM ve mağazalarda satışlara izin verildi, kuaför ve güzellik salonları müşterilerine hizmet vermeye başladı.  