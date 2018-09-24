İran'dan Suriye'nin doğusuna füze saldırısı

İran Devrim Muhafızları, 22 Eylül'de ülkenin Ahvaz kentindeki askeri geçit törenine düzenlenen saldırıdan sorumlu tuttuğu militanları hedef almak için Suriye'nin doğusuna füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Devrim Muhafızları'nın yaptığı resmi açıklamada, "kâfir teröristlerin" bazı liderlerinin öldürüldüğü ve teçhizat ile altyapının yok edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca "Demir yumruğumuz, düşmanlarımızın düzenbazlıklarına ve kötülüklerine karşı kararlı ve ezici bir yanıt vermeye hazırdır" ifadesi yer aldı.

İran televizyonu altı adet füzenin ülkenin batısındaki Kirmanşah'tan fırlatıldığını, Irak'ın Tikrit kenti semalarından geçerek Suriye'nin doğusundaki Ebu Kemal kenti yakınlarına düştüğünü gösteren grafikler yayınladı.

Associated Press haber ajansına konuşan Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdurrahman, füzelerin Ebu Kemal'in Hajin kasabasındaki IŞİD mevzilerini hedef aldığını belirtti.

Saldırıdan sonra bölgede ayrıca insansız hava araçları ile militanların bulunduğu noktaları hedef alan bir operasyon düzenlendi. İran Devrim Muhafızları'nın eski komutanı Muhsin Rızai de bir açıklama yaparak "Asıl cezalandırma yolda" ifadesini kullanarak saldırıların devam edebileceğinin işaretini verdi.

"ABD, Suud ailesi ve İsrail'e ölüm"

Yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın haberine göre, 750 ve 800 kilometre menzilli Zülfikar ve Kiam tipi balistik füzelerin üzerlerinde "Amerika'ya Ölüm", "İsrail'e Ölüm" ve Suudi Arabistan'ın yönetimindeki Suud ailesine atıfla "Suud'a Ölüm" sloganları yer aldı.

Ahvaz kentinde 12'si Devrim Muhafızı olmak üzere en az 29 kişinin hayatını kaybettiği saldırının sorumluluğunu Ahvaz Ulusal Direnişi isimli bir ayrılıkçı grup ile IŞİD üstlenmişti. Ancak Eylül ayındaki saldırıyı kimin düzenlediği tam olarak belirlenemezken, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, arkasındaki kişilerin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından finanse edildiğini öne sürmüştü.

Hem Riyad hem de Abu Dabi yönetimleri bu iddiayı reddederken, bugünkü saldırıda kullanılan füzeler, her iki ülkeyi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki birçok üssünü hedef alacak menzile sahip.

ABD: Zararı inceliyoruz

Suriye'nin doğusundaki Ebu Kemal kenti aynı zamanda IŞİD'e karşı mücadele veren ABD'nin başını çektiği koalisyon destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) mevzilerine de yakın bir noktada bulunuyor.

Füze saldırısı sonrası bir açıklama yapan koalisyon sözcüsü Sean Ryan, İran'ın gece "habersiz saldırılarda" bulunduğunu söylerken, kendilerine herhangi bir zarar gelip gelmediğini ve koalisyon güçlerinin tehlikede olup olmadığını değerlendirdiklerini belirtti.

Daha önce IŞİD'in elinde olan Ebu Kemal, 2017'den beri Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı birliklerin kontrolünde bulunuyor. Suriye ordusu buradan IŞİD'in elinde kalan son küçük yerleşimleri de ele geçirmek için operasyonlar düzenliyor. Kent el değiştirdiğinden bu yana IŞİD'in saldırılarına sahne olmuştu.

AP,rtr,AFP/ÇÖ,CÖ

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