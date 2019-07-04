İran'dan petrol tankeri krizinde misilleme uyarısı

İran'a ait bir petrol tankerine Cebelitarık'ta el koyulmasının ardından Devrim Muhazıfları Ordusu'ndan misilleme açıklaması geldi. Ordunun genel komutanı Muhsin Rızai, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Grace 1" adlı geminin bırakılmaması durumda Birleşik Krallık'a ait bir gemiye el koymanın İran'ın "görevi" olduğunu söyledi.

Birleşik Krallık'a bağlı Kraliyet Deniz Piyadeleri, Avrupa Birliği'nin yaptırımlarını delerek Suriye'ye petrol taşıdığı şüphesiyle dün tankere el koymuştu.

Birleşik Krallık'a bağlı Cebelitarık özerk yönetiminin sözcüsü, tankerdeki mürettebatın şüpheli olarak değil görgü tanığı olarak dinlendiğini söyledi. Sözcü, tankerdeki 28 kişilik mürettebatının çoğunu Hindistan, Pakistan ve Ukrayna uyrukluların oluşturduğunu açıkladı.

Gemi takip sitelerinin verileri, İran'dan Nisan ayında ayrılan tankerin, Afrika kıtasının güneyinden dolaşarak Akdeniz'e ulaştığını ortaya koyuyor. Singapur merkezli Grace Tankers şirketine ait geminin resmi belgelere göre Irak petrolünü taşıdığı belirtiliyor.

AB, 2011'den bu yana iç savaşla boğuşan Suriye'ye petrol satışını yaptırımlar çerçevesinde yasaklamıştı.

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