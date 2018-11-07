İran'dan petrol fiyatı uyarısı

ABD'nin İran'a karşı 5 Kasım'da devreye soktuğu yeni yaptırımların en büyük kalemi olan petrol ve petrokimya sektörleri ile ilgili bir açıklama yapan İran Petrol Bakanı Bijen Namadar Zengene, önümüzdeki sürecin "tüketiciler için zor aylar" olacağını savundu.

Konuşması İran devlet televizyonunda yayınlanan Zengene, Donald Trump yönetiminin ABD ara seçimleri öncesi petrol fiyatlarını "yüzeysel" bir şekilde düşük tutmayı başardığını ancak gelecekte fiyatların yükseleceğini iddia etti.

Petrol Bakanı, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu sekiz ülkeye getirilen muafiyetin, bu ülkelerin petrol ihtiyaçlarını karşılaması için yeterli olmadığını da sözlerine ekledi.

ABD'nin Pazartesi günü yürürlüğe koyduğu yaptırımların kapsamında bulunan petrol ticaretinde muafiyet tanınan Türkiye, Çin, Hindistan, Güney Kore, Japonya, İtalya, Yunanistan ve Tayvan, 180 gün boyunca Tahran'dan petrol ithalatına devam edebilecek.

Rusya ve Suudi Arabistan'a suçlama

Öte yandan İran'ın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) nezdindeki temsilcisi Hüseyin Kazımpur da Perşembe günü bir açıklama yaparak, petrol fiyatlarını düşük tutmak için ABD Başkanı Trump'ın talebiyle Rusya ve Suudi Arabistan'ın ham petrol üretimlerini arttırdığını öne sürdü.

Uluslararası ticaret gelirinin yüzde 50'sinden fazlasının petrol ve petrokimya ürünlerinden sağlandığı İran'a getirilen yaptırımların ülkenin şu anda içinde bulunduğu zor ekonomik koşulları daha da kötüleştirmesi bekleniyor.

Salı günü de OPEC Başkanı'na hitaben bir mektup yazan Kazımpur, OPEC üyesi olan ve olmayan petrol üreticisi devletlerin bulunduğu Ortak Bakanlar İzleme Komitesi'nin, İran'ın karşısında "açık" bir şekilde ABD'nin tarafında durduğunu söylemişti.

Komite gelecek hafta, İran'ın bölgedeki en büyük rakiplerinden birisi olan Suudi Arabistan'ın müttefiki Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentinde toplanacak.

5 Kasım yaptırımları

İran'a karşı getirilen yeni yaptırımlar petrol ve petrokimya endüstrilerinin yanı sıra, ülkenin bankacılık, taşımacılık, limancılık ve gemi inşaatı gibi sektörlerinde kişi ve kuruluşları hedefliyor.

Yaptırımlar Trump'ın, kamuoyunda İran nükleer anlaşması olarak bilinen 2015 tarihli protokolden bu yıl 8 Mayıs'ta çekildiklerini açıklaması sonrası takip eden 90 ve 180 günlük periyotlarda devreye alınmıştı.

İran'ı, bulunduğu bölgede çatışmaları körüklemek ve balistik füze denemeleri yapmakla suçlayan ABD, yaptırımları İslam Devleti'nin politikalarını değiştirmek için yürürlüğe koyduğunu belirtiyor.

DW,AP,dpa/ÇÖ,GA

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