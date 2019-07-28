İran'dan Körfez ülkelerine İsrail uyarısı

İran Savunma Bakanı Amir Hatami, "Basra Körfezi'nde deniz güvenliği için oluşturulacak bir ABD koalisyonu daha fazla güvensizliğe yol açar" dedi. İran haber ajansı ISNA'da yer alan habere göre Hatami İsrail ordunun da misyona katılmasının ise "felaket sonuçları" olacağını dile getirdi.

Katar, Kuveyt ve Umman dışişleri bakanlarıyla bir telefon görüşmesi yapan Hatami, Basra Körfezi'nin güvenliğinden Körfez Ülkeleri ve İran'ın sorumlu olduğunu ifade etti. Tahran'ın Körfez ülkeleriyle iş birliğine de sıcak baktığı belirtiliyor.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musavi de 31 Temmuz tarihinde İran karşıtı bir konferansa ev sahipliği yapan Bahreyn'e uyarıda bulundu. Musavi "Bahreyn hükümeti, ortak düşmanların arzularının ve bölgedeki tertiplerinin kolaylaştırıcısı olmamalı" diye konuştu. Bahreyn'in yabancı birliklerin Körfez'de konuşlanması için "yol açıcı" olmaması gerektiğini belirten Musavi, bunun "siyonist rejimin" bölgeye müdahil olmasına neden olabileceğini ifade etti.

Bahreyn ABD Donanması'na ait 5'inci Filo'ya da ev sahipliği yapıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman - 24.06.2019

Pompeo Suudi Veliaht Prens ile görüştü

Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'ndaki ticaret gemilerinin güvenliğini sağlamak için bir askeri misyon başlatmayı hedefliyor ve bu misyona bölgeden olabildiğince destek kazanmaya çalışıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çarşamba günü Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi yapmıştı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, görüşmeyle ilgili olarak, "Bakan bölgede yükselen gerilimi ve gemicilik özgürlüğünü geliştirmek için daha güçlü bir deniz güvenliği ihtiyacını ele aldı" açıklamasında bulunmuş ve iki siyasetçinin "ikili ilişikler ile İran rejiminin istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerine karşı gelmek de dahil olmak üzere bölgesel gelişmeleri" ele aldığını söylemişti.

İran ile Batı arasında yaklaşık bir aydır tanker gerilimi yaşanıyor. Geçen ay başında İngiltere, Suriye'ye yönelik yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle bir İran petrol tankerine Cebelitarık Boğazı'nda el koymuştu. Bunun üzerine İran da Hürmüz Boğazı'nda denizcilik kurallarını ihlal ettiğini öne sürdüğü İngiltere bandıralı Stena Impero adlı petrol tankerine el koydu.

Geçtiğimiz Pazar günü de İran Devrim Muhafızları'nın yabancı bir ülkeye ait bir petrol tankerine, "bazı Arap devletlerine yakıt kaçırdığı" gerekçesiyle el koyduğu açıklanmıştı.

AFP,dpa / EC,ET

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