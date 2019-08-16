 İran′dan ″güvenli bölge″ tepkisi | DÜNYA | DW | 19.08.2019

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DÜNYA

İran'dan "güvenli bölge" tepkisi

İran, ABD'nin Türkiye ile Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurmak için yaptığı anlaşmanın "provokatif ve endişe verici" olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi

Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulması için Türkiye ile ABD arasında yapılan anlaşmaya İran'dan tepki geldi. Konuya ilişkin yaptığı açıklamalar, yarı resmi İran haber ajansı Fars tarafından aktarılan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, güvenli bölge anlaşmasına dair endişelerini dile getirdi.

Fars'ın haberine göre Musevi, "Suriye'nin kuzeyinde bir güvenli bölge oluşturulacağına dair Amerikalı yetkililer tarafından yapılan son duyuru ve anlaşmalar provokatif ve endişe vericidir" dedi.

Türkiye ve ABD, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölgedeki faaliyetlerin koordinasyonu ve yönetimi için Müşterek Hareket Merkezi kurma çalışmalarını sürdürüyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar geçen Cuma yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'da kurulacak olan merkezin bu hafta tam kapasiteyle çalışmaya başlayacağını söylemişti.

Türkiye ile ABD arasında Müşterek Harekat Merkezi kurulmasına yönelik çalışmalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusunda YPG kontrolündeki bölgeye operasyon gerçekleştireceğini açıklamasının ardından başlamıştı.

Türk hükümeti, ABD ile güvenli bölge kurulmasına yönelik çalışmalardan sonuç alınamaması hâlinde Ankara'nın tek başına harekete geçeceğini belirtiyor.

DW,rtr/CÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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