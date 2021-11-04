İran’dan Batı’ya "aşırı taleplerle gelmeyin" mesajı

ABD'nin, İran ile nükleer anlaşmaya dönmesi için yürütülen diplomasi trafiğinde dikkatler 29 Kasım'da Viyana'da yapılması kararlaştırılan müzakerelere çevrildi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi bugün konu hakkında yaptığı açıklamada, "Müzakere masasını terk etmeyiz ancak İran halkının çıkarına zarar verecek aşırı taleplere de itiraz edeceğiz” dedi.

İran halkının çıkarları söz konusu olduğunda geri adım atmalarının mümkün olamayacağını kaydeden Reisi, "baskıcı yaptırımların kaldırılmasını sağlamayı” hedeflediklerini vurguladı.

Reisi, bu açıklamayı ABD'nin Tahran Büyükelçiliği'nin 4 Kasım 1979 tarihinde hedef olduğu baskının yıldönümü gerekçesiyle, Semnam şehrinde düzenlenen bir törende yaptı. Reisi, bu törende konuşma yaparken, binlerce İranlı, başkent Tahran'da, eski ABD büyükelçiliğinin önünde "ABD'ye ölüm” sloganlarının atıldığı gösterilere katıldı.

4 Kasım 1979 yılında ,Şah rejimine başkaldıran öğrenciler Tahran’da ABD Büyükelçiliği'ni işgal etmişti.

Göstericilerden Hüseyin Hasani, ay sonunda başlayacak müzakereler için "ABD hiç bir zaman anlaşmalara sadık kalmadı, sözünü tutmadı, hiç bir şey değişmeyecek” derken, öğrenci olduğunu söyleyen Maedeh Razaghnejad, "Müzakare masasına oturmamalıyız. Bizi kaç kere kandırdılar… Onlara güvenmemeliyiz” dedi.

AB aylardır yoğun çaba gösteriyor

Avrupalı hükümetleri arabuluculuğunda İran ile ABD arasında yürütülen nükleer görüşmelerle, ABD'nin yeniden 2015 yılında İran ile imzalanan nükleer anlaşmaya tarafı olması hedefleniyor.

Avrupa Birliği (AB) tarafların masaya oturması için aylardır yoğun diplomatik girişimlerde bulunuyor.

ABD'nin eski başkanı Donald Trump, Avrupalı müttefiklerinin itirazlarına rağmen 2018 yılında tek taraflı bir kararla anlaşmadan çekilmiş, İran'a yönelik ağır yaptırımları yeniden devreye sokmuştu.

ABD'nin yeni başkanı Joe Biden göreve başladıktan sonra ülkesinin yeniden anlaşmaya taraf olmaya hazır olduğunu duyururken, İran da yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer faaliyetlerini sınırlandırabileceğini açıklamıştı.

Ancak taraflar arasında görüş ayrılıkları sürüyor. Tahran, Trump dönemindeki tüm yaptırımların kaldırılmasını talep ederken, Biden Yönetimi ancak Trump döneminde nükleer program bağlamında uygulanan yaptırımları müzakere etmeye hazır olduğunu, insan hakları bağlamında uygulanan yaptırımların kaldırılmayacağını söylüyor.

AFP /DA, JD

©Deutsche Welle Türkçe