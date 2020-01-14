 İran′dan Avrupa′ya gözdağı: Askerleriniz tehlikede olabilir | DÜNYA | DW | 15.01.2020

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DÜNYA

İran'dan Avrupa'ya gözdağı: Askerleriniz tehlikede olabilir

Nükleer anlaşmaya uymadığı gerekçesiyle İran'a resmi suçlama yönelten Almanya, İngiltere ve Fransa'ya Tahran'dan gözdağı geldi. Ruhani, Ortadoğu'daki Avrupalı askerlerin "tehlikede" olabileceğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani

İngiltere, Almanya ve Fransa'nın, İran'la 2015 yılında imzaladıkları nükleer anlaşmanın Tahran tarafından ihlal edildiği gerekçesiyle dün başlattığı resmi sürece İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den tepki geldi.

Ruhani, televizyon kanallarında canlı yayınlanan kabine toplantısında yaptığı açıklamasında, Ortadoğu'daki Avrupalı askerlerin "tehlikede" olabileceğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı, "Bugün Amerikan askeri tehlikede. Yarın da Avrupalı asker tehlikede olabilir" diye konuştu.

Irak ve Afganistan'da Avrupa ülkelerinden askerler bulunuyor. Ayrıca Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bir deniz üssüne sahip. İngiltere de Bahreyn'de bir üs açtı.

2015 yılında İran ile ABD, Avrupa Birliği, Almanya, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin arasında imzalanan nükleer anlaşma, Tahran'ın nükleer programının sınırlandırılması karşılığında, bu ülkeye uygulanan yaptırımların kaldırılmasını öngörüyordu. Ancak bu mutabakat ABD'nin 2018'de Başkan Donald Trump'ın kararıyla anlaşmadan çekilmesinin ardından tehlikeye girmişti. Anlaşmadan çekilen ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları yeniden devreye sokması üzerine Tahran da mutabakat şartlarına uymamaya başlamıştı.

Almanya, İngiltere ve Fransa ise dün İran'ın nükleer anlaşmadan kaynaklanan yükümlüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle, bu mutabakat kapsamındaki İhtilaf Çözüm Mekanizması'nı işletme kararı almıştı.

Üç ülkenin başlattığı resmi süreç, İran'a yöneltilen ihlal suçlamalarının ortak bir komisyon tarafından değerlendirilmesini öngörüyor. Sorun bu komisyonda çözülemezse, sonraki aşamalarda konunun Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne taşınması ve İran'a yönelik yaptırım kararlarının alınması da ihtimal dahilinde.

AFP'ye konuşan bir kaynak, bu süreçteki ilk toplantının Ocak ayı sonunda Avusturya'da yapılacağını söyledi. Toplantıya, nükleer anlaşmaya taraf ülkelerin katılması planlanıyor.

DW,AP,AFP/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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