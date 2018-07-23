 İran′dan ABD′ye yanıt: Dikkatli olun | DÜNYA | DW | 24.07.2018

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DÜNYA

İran'dan ABD'ye yanıt: Dikkatli olun

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Başkan Trump'a İran'ı tehdit etmemesi uyarısında bulundu. Trump, İran Cumhurbaşkanı'nın meydan okuyuşuna ağır tehditlerle karşılık vermişti.

Iranischer Außenminister in Berlin Mohammed Dschawad Sarif (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi Twitter üzerinden uyarmasına İran Dışişleri bakanı Muhammed Cevad Zarif sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Zarif hafta başında Trump'a hitaben kısmen İngilizce büyük harflerle yayımladığı mesajda tehditlerden "etkilenmediklerini" dile getirdi. Donald Trump da uyarılarını büyük harflerle kaleme almıştı. Dijital medyada büyük harf bağırma anlamına geliyor.

İran Dışişleri Bakanı Zarif mesajında, "Biz binlerce yıldır bu topraklarda yaşıyoruz ve bizimki de dhil olmak üzere birçok imparatorluğun batışına şahit olduk Bizim varlığımız bazı ülkelerin ömründen uzun olmuştur. Dikkatli olun!" cümlelerine yer verdi.

Savaşların anası'

ABD Başkanı Trump Pazar günü Twitter üzerinden paylaştığı mesajda Ruhani'yi "bir daha sakın ABD'yi tehdit etmemeleri" hususunda uyarmış ve aksi takdirde İran Cumhurbaşkanı'nın "tarihte pek azının başına gelenlere katlanmak zorunda kalacağı" tehdidini savurmuştu.

Hasan Ruhani daha önce yaptığı ve televizyondan yayınlanan Tahran'daki konuşmasında ABD'yi "bütün savaşların anasıyla" tehdit etmiş ve "ateşle oynadığı takdirde sonsuza kadar pişmanlık duyacağı" uyarısında bulunmuştu.

DW, afp/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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