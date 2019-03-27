İran'dan ABD'ye "terör listesi" tepkisi

ABD'nin İran Devrim Muhafızları birliğini "terör listesine" ekleyeceği iddiası üzerine İran'dan yapılan açıklamada, bu adımın atılması halinde Tahran'ın da Amerikan ordusunu "terör listesine" dahil edeceği bildirildi.

İran Parlamentosu Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Haşmetullah Felahatpişe Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Devrim muhafızları ABD'nin terör grupları listesine eklenirse, biz de o ülkenin ordusunu terör listesine IŞİD'in yanına yerleştiririz" ifadesini kullandı.

ABD'de yayın yapan Wall Street Journal gazetesi Cuma günkü haberinde Beyaz Saray yönetiminin Devrim Muhafızları'nı "yabancı terör örgütü" olarak tanımlayacağı belirtilmişti. Habere göre ABD, 8 Nisan'dan geçerli olmak kaydıyla kara, hava, deniz ve füze kuvvetleri bulunan büyük bir ordu olan İran Devrim Muhafızları'nı kara listeye dahil edecek. Söz konusu haber Reuters'ın ulaştığı ABD'li yetkililer tarafından da doğrulandı. Konuyla ilgili yorum yapmayan ABD Savunma Bakanlığı, bu yöndeki soruları Dışişleri Bakanlığının yanıtlayabileceğini belirtti. Dışişleri Bakanlığı ve Beyaz Saray ise yorum yapmayı reddetti.

ABD böyle bir adım atması halinde, ilk kez bir ülkenin ordusunu "terör örgütü" olarak nitelendirmiş olacak. İran'a yönelik sert politika izlemekten yana olan Başkan Donald Trump yönetimi, Dışişleri Bakanlığı koltuğuna Tahran karşıtlığıyla bilinen Mike Pompeo'nun oturmasının ardından bu tutumunu daha da sertleştirmişti.

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