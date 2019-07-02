İran'dan ABD'ye 'nükleer' yalanlama

Tarafı olduğu nükleer anlaşmanın izin verdiği uranyum stoku sınırını aştığını doğrulayan Tahran, "İran uzun zamandır mutabakatın şartlarını ihlal ediyordu" açıklamasında bulunan Beyaz Saray'ın bu iddiasını yalanladı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Beyaz Saray Basın sözcüsü Stephanie Grisham tarafından yapılan açıklamaya tepkisini Twitter üzerinden gösterdi.

Twitter'dan yaptığı yaptığı paylaşımda, Beyaz Saray açıklamasındaki "İran'ın, anlaşmanın koşullarını, mutabakattan önce dahi ihlal ettiğine dair en ufak bir şüphe yok" ifadesini işaretleyen Zarif, "Cidden mi?" diye yazdı.

Tahran'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi, Almanya ve Avrupa Birliği ile 2015 yılında imzaladığı nükleer anlaşma, İran'ın düşük oranda zenginleştirilmiş uranyum stokunu azami 300 kilogramda tutmasını öngörüyor. Söz konusu mutabakat, ABD'nin 2018'de Başkan Donald Trump'ın kararıyla anlaşmadan çekilmesinin ardından tehlikeye girmişti.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter'daki açıklamalarında, Tahran'ın anlaşmayı ihlal etmediğini, sadece ABD'nin mutabakattan çekilmesinden doğan hakkını kullandığını belirtti.

Trump: İran ateşle oynuyor

İran'ın anlaşmayla belirlenen 300 kilogramlık sınırı aştığını, Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) da teyit etmişti.

ABD Başkanı Trump ise uranyum stoku sınırını aşan İran'ın "ateşle oynadığını" söyledi.

Trump, İran konusunda bir mesajı olup olmadığını soran gazetecilere, "İran'a mesajım yok. Ne yaptıklarını biliyorlar. Neyle oynadıklarını biliyorlar. Ki bana göre ateşle oynuyorlar. Bu yüzden İran'a herhangi bir mesajım yok" yanıtını verdi.

Nükleer anlaşma konusunda yaşanan anlaşmazlıklar, Washington ile Tahran arasındaki gerginliği daha da tırmandırmıştı. ABD'nin İran'a yönelik hava saldırısı planları yaptığı bildirilirken Trump yaklaşık 10 gün önceki açıklamasında, bu ülkenin vurulması yönündeki talimatını son anda iptal ettiğini duyurmuştu.

DW,rtr/CÖ,JD

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