 İran′dan 1450 km menzilli yeni füze | DÜNYA | DW | 09.02.2022

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DÜNYA

İran'dan 1450 km menzilli yeni füze

İran, 1450 kilometre menzilli yeni balistik füzesini tanıttı. Füze çıkışı, İran'ın nükleer programıyla ilgili Viyana'da görüşmelere yeniden başlanmasının hemen ardından geldi.

Temsili Foto

Temsili Foto

İran, 1450 kilometre menzilli yeni balistik füzesini kamuoyuna tanıttı. Yarı resmi Tasnim haber ajansı, yeni füzenin üst düzey askeri yetkililerin Devrim Muhafızları füze üssüne gerçekleştirdiği ziyaret sırasında tanıtıldığını bildirdi.

Haberde, füzenin "Devrim Muhafızları tarafından geliştirilen, katı yakıtla çalışan, yüksek manevra kabiliyeti ile füze kalkanlarını delme kabiliyetine sahip üçüncü nesil uzun menzilli bir stratejik silah" olduğu kaydedildi.

Üzerinde yapılan değişikliklerle "Hayberşeken" (Hayber Yıkıcısı) füzelerinin ağırlığının, benzer füzelere göre üçte bir oranında, füzenin fırlatılması için gerekli sürenin de altıda bir oranında azaltıldığı bildirildi.

Füzenin adının, 7'nci yüzyılda Hayber muharebesinde Müslümanların eline geçen Yahudi kalesine gönderme yaptığı düşünülüyor. 1450 kilometre menzilli yeni füzenin bölgedeki ABD üslerini ve İsrail'i vurma kapasitesine sahip olduğu dikkat çekiyor. İsrail'in İran'a en yakın noktası yaklaşık bin kilometre uzaklıkta yer alıyor. İran'ın halihazırda 2 bin kilometre menzilli füzeleri de bulunuyor.

Bakıri: Füze programını geliştirmeye devam edeceğiz

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, İran'ın balistik füze programını geliştirmeye devam edeceği mesajını vererek "Gerek nicelik gerek nitelik açısından füze gücümüzde büyüme, gelişme ve mükemmellik yolunda ilerlemeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri

Füze çıkışı, İran'ın nükleer programıyla ilgili 2015'te imzalanan anlaşmanın geleceğinin masaya yatırıldığı dün Viyana'da başlayan görüşmelerin ardından geldi. İngiltere, Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve dolaylı olarak ABD'nin katıldığı görüşmelerde İran, anlaşmanın gereklerini yerine getirmek için kendisine uygulanan yaptırımların kaldırılmasını şart koşuyor.

ABD, Donald Trump'ın başkanlığı döneminde 2018 yılında anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmiş, İran da kendisine uygulanan yaptırımlara yanıt olarak anlaşmayla üstlendiği yükümlülüklerde gevşemeye gitmişti.

rtr/BK,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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