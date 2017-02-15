İran'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerini Reisi kazandı

İran'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerini kesin olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 62'sini alan muhafazakâr aday İbrahim Reisi kazandı. İran İçişleri Bakanlığı Sözcsü 28 milyon 600 bin oy kullanılan seçimde Reisi'nin 17 milyon 800 bin oy aldığını açıkladı. 59 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu İran'da seçime katılım, yine bir hayli düşük oldu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani seçim sonrasında yaptığı açıklamada "Halkı yaptığı seçimden dolayı kutlarım" dedi. Seçim sonucunun resmi olmaması nedeniyle kazananı tebrik etmeyen Ruhani "Resmi tebriklerim daha sonra gelecek ama bu seçimde kimin yeterli oyu aldığını ve halkın kimi seçtiğini biliyoruz" demekle yetindi.

Seçimde yarışan diğer üç aday, eski Devrim Muhafızları Komutanı muhafazakâr siyasetçi Muhsin Rızai, yarıştaki tek reformist aday olan ve Merkez Bankası Başkanlığı görevi yapan Abdulnasır Himmeti ile Emir Hüseyin Kadızade Haşimi, Reisi'yi tebrik mesajları yayınladı.

İran'da yeni cumhurbaşkanının 3 Ağustos'ta göreve başlaması bekleniyor.

Reisi 2017 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de Hasan Ruhani'ye karşı yarışmış ve o dönem oyların yüzde 38'ini almaya başarmıştı. İki dönemdir cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Ruhani ise bu kez cumhurbaşkanlığı seçimine aday olamadı.

Orta düzey bir Şii din adamı olan Reisi İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yakın çevresinden ve İran Devrim Muhafızları'nın da desteklediği bir isim.

DW, Reuters, AFP / EC, BÖ

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