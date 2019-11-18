İran'da Ruhani göstericilere karşı zafer ilan etti

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, geçen hafta benzin fiyatlarına yapılan zamların ardından başlayan geniş çaplı gösterilerin bastırıldığını açıkladı.

İran devlet medyasına açıklamalarda bulunan Hasan Ruhani, "İran halkı bir kez daha tarihi bir testi başarıyla geçmiş ve ülke yönetimiyle ilgili şikayetleri olsa bile düşmanların bu durumdan faydalanmasına izin vermeyeceğini göstermiştir. Kendiliğinden gelişen (hükümet yanlısı) gösteriler İran halkının gücünün en büyük işaretidir” ifadelerini kullandı.

Ülkede günlerdir devam eden ve Uluslararası Af Örgütü'nün rakamlarına göre 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği gösterilerin ardından Çarşamba günü binlerce İranlı, birçok kentte düzenlenen hükümet yanlısı gösterilere katıldı. Devlet medyasında yayınlanan görüntülerde, gösterilere katılanların "ABD ve İsrail'in hilelerine ölüm" sloganları attığı görülüyor.

İran yönetimi, benzin fiyatlarına yapılan en az yüzde 50'lik zammın ardından başlayan ve hızla politik bir kimlik kazanan gösterilerle ilgili ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ı suçlamış ve ‘haydutlar' olarak tanımladığı göstericilerin sürgündeki İranlılar ve ‘yabancı düşmanlarla' bağlantılı olduğunu savunmuştu.

Ali Hamaney

Hamaney: Düşmanı püskürttük

İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney de devlet televizyonuna yaptığı açıklamada gösterilerin bastırıldığını söyledi.

Hamaney yaptığı açıklamada, "Askeri alanda düşmanı geri püskürttük. Siyasi savaşta düşmanı geri püskürttük. Güvenlik savaşında düşmanı geri püskürttük. Son olaylar bir halk hareketi değil, güvenlik konusuydu” ifadelerini kullandı.

İran'da devam eden ekonomik kriz nedeniyle hükümet Cuma gecesi benzin satışına kısıtlama getirerek fiyatlara zam yapmıştı. Satın alınan ilk 60 litre benzinde fiyat yüzde 50 oranında artırılmış ve daha fazla alınması halinde fiyatın yüzde 300 oranında zamlı olmasına karar verilmişti.

Zamların ardından ülkenin birçok şehrinde onbinlerce kişi sokağa çıkmıştı. Gösterilerin başlamasının ardından İran hükümeti ülkedeki internet bağlantısını kesmiş, güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çatışmalar yaşanmıştı.

İranlı yetkililer çıkan olaylarda binden fazla kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Uluslararası Af Örgütü, çıkan olaylarda 21 farklı şehirde en az 106 göstericinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, Uluslararası Af Örgütü’nün açıkladığı rakamları ‘temelsiz ve uydurma' olarak nitelemişti.

Reuters, AP/BK, EC

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