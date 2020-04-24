İran'da Ramazan: Camilerin yeniden açılması tartışılıyor

Ramazan ayının başlanmasının ardından, İran’da koronavirüs salgını nedeniyle ibadet ve ziyarete kapatılan cami ve türbelerin yeniden açılması tartışmaları alevlendi. Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İran’daki cami ve türbeler koronavirüsün yayılma tehlikesini artıracağı gerekçesiyle ibadet ve ziyarete kapatılmıştı.

"Tüm ticari firmalar açıkken, cami ve türbelerin açık olmaması kabul edilemez" diyen İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Meşhed'deki temsilcisi Ayetullah Ahmed Alamolhoda, hükümete Ramazan ayında vatandaşlara bu kutsal mekanların kapılarını açma çağrısı yaptı.

Aynı zamanda din adamı olan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise Cumartesi günü yaptığı açıklamada "Ramazan’ın başlangıcıyla elbette ki inançlıların başlıca dileği, kutsal mekanların yeniden açılması" ifadesine yer verdi. Kutsal mekânların yeniden açılmasının hükümet için büyük önem taşıdığını kaydeden Ruhani, ancak aynı zamanda sağlıkla ilgili kuralların uygulanmasının da o kadar önemli olduğunu vurguladı.

Ruhani, Sağlık Bakanı Said Namaki’den cami ve türbelerin yeniden ibadet ve ziyarete açılmasının mümkün olup olmadığı, eğer mümkünse bunun nasıl yapılması gerektiği konusunda detaylı bir rapor hazırlamasını talep etti. Cumhurbaşkanlığı internet sitesindeki açıklamaya göre, Ruhani oluşturulan koronavirüs salgını kriz komitesinin Pazar günü bu konuda bir karara varacağını kaydetti.

İran salgından en çok etkilenen ülkeler arasında bulunuyor

Sağlık Bakanı'ndan dikkatli olma uyarısı

Sağlık Bakanı Namaki ise "Koronavirüsle mücadelede ilk başarıları kaydetmiş olsak da oyunun son dakikalarında acı şekilde gol yememek için dikkatli olmalıyız" diye konuştu. Namaki, Ramazan ayında yeni bir salgın dalgasının önüne geçmek istediklerini vurguladı. İran'da salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı5 bin 650'ye ulaşırken, vaka sayısı da 89 bini aştı.

İran, Ramazan ayına bir gün gecikmeyle Cumartesi günü başladı. İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, ülke lideri Ali Hamaney'e bağlı Hilal Gözlemleme Birimi Yetkilisi Ali Rıza Muvahhidnejad, yaptığı açıklamada, hilalin daha önce görünmemesi nedeniyle Cumartesinin, Ramazan'ın birinci günü olarak belirlendiğini ifade etti. İran, geçen yıl da İslam dünyasının genelinden farklı olarak Ramazan’a bir gün geç başlamıştı.

dpa/BW,JD

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