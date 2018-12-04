 İran′da intihar saldırısı | DÜNYA | DW | 06.12.2018

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DÜNYA

İran'da intihar saldırısı

İran'ın güneyinde Çabahar'da bir karakol yakınlarında düzenlenen saldırıda en az üç kişi öldü.

Iran Anschlag in Chabahar (Reuters/Tasnim )

İran'ın Pakistan sınırındaki eyaleti Sistan-Belucistan'da bir intihar saldırısı meydana geldiği bildirildi. Çabahar vali vekili Rahmdel Bameria İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, bombanın bir polis karakolu yakınında bir araçta infilak ettiğini söyledi. Bameria bir intihar bombacısının polis merkezi yakınında durdurulması üzerine bombayı patlattığını kaydetti. 

Güvenlikten sorumlu vali yardımcısı Mohammad Hadi Marashi, saldırıda iki polisin hayatını kaybettiğini söyledi ve saldırıyı henüz üstlenen olmadığını aktardı.

İran televizyonu saldırının düzenlendiği yerin yakınlarında silah sesleri duyulduğunu bildirdi. Saldırının düzenlendiği Sünni ağırlıklı Sistan-Belucistan eyaleti Pakistan ve Afganistan'daki uyuşturucu kartellerinin ana rotası olarak biliniyor. Dağlık  bölgede uyuşturucu kaçakçıları ve Sünni isyancıların aktif olduğu, bu nedenle de sık sık şiddet olayları yaşandığı belirtiliyor.

Reuters / SSB,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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