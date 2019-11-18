İran'da internete erişim engeli ikinci bir emre kadar sürecek

İran’da benzine yapılan zammı protesto amacıyla başlayan ülke çapındaki gösteriler nedeniyle getirilen internet yasağı sürüyor. İletişim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Cumartesi gecesi konan ve ilk etapta 24 saat uzatılması öngörülen yasağın ikinci bir talimata kadar süreceği belirtildi.

Isna haber ajansı, İletişim ve Enformasyon Bakanı Muhammed Cevad Azari-Cahromi’nin erişim engelinden üzüntü duyduğu yönündeki ifadelerine yer verdi. Cahromi, “İnsanların öfkesinden haberdarım ve bunun getireceği sorunları da biliyorum” dedi. 37 yaşındaki bakan, kesintinin, halkın yanı sıra politik sisteme de zarar verdiğini savundu. Özellikle İranlı gençler arasında sevilen bir isim olan bakan, yasağın yürürlüğe girmesinden bu yana dayanışma amaçlı olarak kendisinin de internet kullanmadığını söyledi.

İranlıların şu an için yalnızca bankalar gibi ulusal kurumların internet sayfaları ile taksi çağırmak için kullanılan siteler ve yerel basın kuruluşlarının sayfalarına erişimi bulunuyor. Ancak yasak kapsamına girmeyen bu sayfalara erişimin de devletin sıkı gözetimi altında olduğu belirtiliyor.

Hükümetten gözdağı

İran'da özellikle ABD'nin yeniden uygulamaya koyduğu yaptırımlar nedeniyle giderek derinleşen ekonomik krizi gerekçe gösteren hükümet, Cuma günü benzine kısıtlama getirerek zam yapmıştı. Yeni düzenlemeye göre satın alınan ilk 60 litre benzinin fiyatı yüzde 50 oranında artırılmış ve daha fazla alınması halinde ise fiyatın yüzde 300 oranında zamlı olmasına karar verilmişti.

Hükümet, zam kararının hemen ardından başlayan gösterilere rağmen düzenlemeden geri adım atmıyor. Hükümet sözcüsü Ali Rabiei, eleştirilerin odağındaki Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yi savunarak, "Birçok kişi katılmasa da Cumhurbaşkanı benzine ilişkin düzenlemeyle bir cesaret örneği gösterdi” diye konuştu. Hükümetin, vatandaşların eleştirilerini ve protestolarını anladığını söyleyen sözcü, şiddet ve vamdalizme ise göz yumulmayacağını söyledi.

Göstericiler Şiraz'da polis arabalarını ateşe verdi.

Mehr haber ajansı: Bir polis memuru daha öldü

Mehr haber ajansı, İran'daki gösterilerde ikinci polis memurunun öldüğünü duyurdu. Mehr haber ajansı Twitter hesabından Mahşehr kentindeki olaylar sırasında bir polis memurunun öldüğünü, iki polis memurunun da yaralandığını belirtti. İranlı yetkililer, şimdiye kadar sadece iki polis memuru ile bir göstericinin hayatını kaybettiğini teyit etti. Resmi açıklamalara göre, gösterilere katılan yaklaşık bin kişi de gözaltına alındı. Ancak görgü tanıkları, gösteriler sırasında hayatını kaybedenlerin ve gözaltına alınanların sayısının daha yüksek olduğunu iddia ediyor.

Almanya: Protestoları meşru görüyoruz

Berlin’den de İran’daki gösterilere ilişkin bir açıklama geldi. Hükümet sözcü vekili Ulrike Demmer, “Federal Hükümet’e göre şu an İran’da olduğu gibi insanların ekonomik ve politik taleplerini korkusuzca kamuoyuna taşımaları meşrudur” diye konuştu. Demmer, “İran hükümeti güncel protestolara diyaloğa hazır olarak yanıt vermeli” ifadesini kullandı.

ABD'den de İran'daki gösterilere destek açıklaması gelmişti. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada “ABD İran halkının rejime karşı barışçıl protestosunu destekliyor” denilerek “göstericilere karşı kullanılan ölümcül güç ve sert iletişim kısıtlamalarının kınandığı” belirtilmişti.

DW, dpa/ SÖ, JD

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