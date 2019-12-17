İran'da düşen uçaktan kurtulan olmadı

Boeing 737 MAX'da bir hata daha tespit edildi

ABD Federal Havacılık Dairesi, Boeing 737 MAX 8 ve 9 tipi uçaklarda yeni bir sorun daha tespit etti. Söz konusu uçaklar kısa aralıklarla iki kez düşünce uçuşları tüm dünyada yasaklanmıştı.