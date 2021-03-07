İran’da cezası dolan İngiliz tekrar hakim karşısına çıkacak

İran'da casusluk iddiasıyla 2016 yılında gözaltına alınarak 5 yıl hapse mahkum edilen İran asıllı İngiliz vatandaşı Nazanin Zaghari-Ratcliffe'in cezasının dolduğu açıklandı.

Koronavirüs nedeniyle geçen yıl mart ayında hapishaneden çıkarılan ve Tahran‘da ebeveynlerinin evinde elektronik kelepçe ile ev hapsinde tutulan Nazanin Zaghari-Ratcliffe'in avukatı, müvekkilinin cezasının dolduğunu ve elektronik kelepçesinin çıkarıldığını duyurdu.

Tekrar hakim karşısına çıkacak

İran devlet basını Nazanin Zaghari-Ratcliffe'in 13 Mart tarihinde "propaganda yaymak" suçlamasıyla tekrar hakim karşısına çıkacağını haber verdi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Twitter'dan yaptığı açıklamada Nazanin Zaghari-Ratcliffe'in elektronik kelepçesinin çıkarılmasını memnuniyetle karşıladıklarını ancak İran'ın kendisine yönelik tavrının "tahammül edilemez" olduğunu belirterek Zaghari-Ratcliffe'in bir an önce İngiltere'ye dönmesine izin verilmesi gerektiğini söyledi.

Zaghari-Ratcliffe 2016 yılında kızıyla beraber Tahran'a ailesini ziyaret etmeye gittiğinde göz altına alınmıştı. O dönemde Thomson Reuters Vakfı‘nda proje yöneticisi olarak çalışan 42 yaşındaki Zaghari-Ratcliffe, "İslam rejimini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Nazanin Zaghari-Ratcliffe'in hapse atılması İran ve İngiltere arasındaki diplomatik ilişkilerin gerilmesine ve uluslararası tepkiye neden olmuştu.

AFP, AP / SSB, ET

© Deutsche Welle Türkçe