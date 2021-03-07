İran’da cezası dolan İngiliz tekrar hakim karşısına çıkacak

İran'da casusluk iddiasıyla 5 yıl hapse mahkum olan İran asıllı İngiliz vatandaşı Nazanin Zaghari-Ratcliffe’in cezası doldu. Ancak başka bir suçlamadan hakim karşısına çıkarılacak olan Ratcliffe İngiltere’ye dönemeyecek.
İran'da casusluk iddiasıyla 2016 yılında gözaltına alınarak 5 yıl hapse mahkum edilen İran asıllı İngiliz vatandaşı Nazanin Zaghari-Ratcliffe'in cezasının dolduğu açıklandı.
Koronavirüs nedeniyle geçen yıl mart ayında hapishaneden çıkarılan ve Tahran‘da ebeveynlerinin evinde elektronik kelepçe ile ev hapsinde tutulan Nazanin Zaghari-Ratcliffe'in avukatı, müvekkilinin cezasının dolduğunu ve elektronik kelepçesinin çıkarıldığını duyurdu.
İran devlet basını Nazanin Zaghari-Ratcliffe'in 13 Mart tarihinde "propaganda yaymak" suçlamasıyla tekrar hakim karşısına çıkacağını haber verdi.
İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Twitter'dan yaptığı açıklamada Nazanin Zaghari-Ratcliffe'in elektronik kelepçesinin çıkarılmasını memnuniyetle karşıladıklarını ancak İran'ın kendisine yönelik tavrının "tahammül edilemez" olduğunu belirterek Zaghari-Ratcliffe'in bir an önce İngiltere'ye dönmesine izin verilmesi gerektiğini söyledi.
Zaghari-Ratcliffe 2016 yılında kızıyla beraber Tahran'a ailesini ziyaret etmeye gittiğinde göz altına alınmıştı. O dönemde Thomson Reuters Vakfı‘nda proje yöneticisi olarak çalışan 42 yaşındaki Zaghari-Ratcliffe, "İslam rejimini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Nazanin Zaghari-Ratcliffe'in hapse atılması İran ve İngiltere arasındaki diplomatik ilişkilerin gerilmesine ve uluslararası tepkiye neden olmuştu.
AFP, AP / SSB, ET
© Deutsche Welle Türkçe
DW Türkçe, İran’dan siyasi sebeplerle ya da can güvenliği endişesiyle Türkiye’ye sığınanlarla konuştu. Rejimden kaçanlar arasında işkence ya da hapis cezası görecekleri ülkelerine geri gönderilme korkusu yaşayanlar var.
İran'da üç ABD vatandaşı ve bir Lübnanlıya verilen on yıllık hapis cezası onandı.