İran'da bakan danışmanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İran Dışişleri Bakanı danışmanı, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. İran resmi haber ajansı Irna Cuma günü yayınladığı haberde 67 yaşındaki Hüseyin Şeyhülislam'ın Perşembe günü öldüğünü duyurdu. "Kıdemli ve devrimci bir diplomat" olarak tanımlanan Şeyhülislam Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in danışmanlığını yapıyordu. Şeyhülislam, öğrenci olarak 1979'da İslam Devrimi'ne katılmış ve devrimde etkin rol üstlenmişti.

Covid 19 olarak adlandırılan yeni tip koronavirüs İran'da yayılmaya devam ediyor. Cuma günü itibarıyla 4 bin 700'den fazla kişiye bulaşan hastalık toplam 124 kişinin yaşamına mal oldu. Resmi rakamlara göre İran'da en az altı politikacı ve hükümet yetkilisi de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İran genelinde tüm okullar ve üniversiteler salgının daha da yayılmaması için tatil edildi. Ayrıca kalabalık kültür ve spor etkinlikleri de ertelendi. Çalışma saatleri de azaltıldı.

AFP/TY,HT

© Deutsche Welle Türkçe