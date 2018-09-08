 İran′da aralarında Penahi′nin de olduğu üç Kürt idam edildi | DÜNYA | DW | 08.09.2018

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DÜNYA

İran'da aralarında Penahi'nin de olduğu üç Kürt idam edildi

İdam cezasına çarptırılan Kürt aktivist Ramin Hüseyin Penahi’nin cezasının infaz edildiği bildirildi. Penahi ile birlikte iki Kürt siyasi mahkum daha idam edildi.

Ramin Hossein Panahi (Privat)

İran haber Ajansı ISNA Cumartesi günü, aralarında aktivist 23 yaşındaki Ramin Hüseyin Penahi'nin de olduğu üç Kürt mahkumun idam edildiğini bildirdi.

Ramin Hüseyin Penahi'nin avukatı Hüseyin Ahmedi Niaz, güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye dayanarak, infazı doğruladı.

Ramin Hüseyin Penahi'nin kardeşi Emcad Hüseyin Penahi de Twitter hesabı üzerinden kardeşinin idam edildiğini yazdı.

2017 yılında tutuklanan Ramin Hüseyin Penahi, 2018 yılı Nisan ayında "devlete karşı silahlı ayaklanma" suçlamasıyla idam cezasına çarptırılmıştı. Penahi İran'ın Kürt vilayetinde Haziran ayında bir yürüyüşe bombalı saldırı düzenleyeceği suçlaması yöneltiliyordu.

Yarı resmi İran haber ajansı ISNA, Penahi ile birlikte iki siyasi Kürt mahkumun daha idam edildiğini bildirdi. Emced Hüseyin Penahi de yaptığı paylaşımda idam edilen diğer iki kişinin 2009 yılında cinayetten yargılanan Zanyar Moradi ve Lokman Moradi adlı kuzenler olduğunu belirtti. "Terörist ayrılıkçı bir gruba" üye olmakla suçlanan kuzenler, Kürt illerinden Merivan'da dört kişiyi öldürmekle suçlanıyordu.

BM'nin Penahi raporu

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları uzmanları Tahran yönetimini eleştirerek, Penahi'nin idam edilemeyeceğini savunuyordu. Uzmanlar Penahi'nin durumuna ilişkin hazırladıkları raporda, yargılama sürecinde maruz kaldığı insan hakları ihlallerine yer vermişti. Raporda, gözaltında tutulma koşulları ile işkence ve kötü muameleye yer verilirken, Penahi'nin avukatına ve sağlık hizmetlerine erişiminin engellediği belirtilmişti.

İran'da idam cezasına çarptırılan Kürt aktivist Penahi'nin infazının engellenebilmesi için kampanyalar yürütülüyordu. Anne ve babasının oğullarının infazının durdurulması için yaptıkları çağrı dünya kamuoyunda yankı uyandırmıştı.

DW,AP,AFP/GA,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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