İran'da 5.9 büyüklüğünde deprem

İran'ın Buşehr eyaletinin kuzeyinde Basra Körfezi’ne kıyısı olan Bender Gunave kentinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İran medyası depremin ardından üç artçı sarsıntının daha yaşandığıın duyurdu. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi İran'daki depremin büyüklüğünü 5.8 olarak duyurmuştu. Yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirilen depremin ardından aynı yerde artçı sarsıntılar yaşandığı da kaydedildi.

İran resmi haber ajansı İRNA'ye göre depremde ilk belirlemelere göre bir kişi yaralandı. Cep telefonlarıyla çekilen videolarda Bendar Gunave kentinde çöken duvarlar ve hasar gören binalar dikkat çekti.

Depremin Buşehr'deki nükleer santralin 100 kilometre uzağında meydana gelmesi endişelere neden oldu. İranlı yetkililer daha önce verdikleri bilgide nükleer tesisin 8 büyüklüğündeki bir depreme dayanıklı olduğunu duyurmuştu.

Pek çok fay hattına sahip İran'da ortalama her gün bir deprem oluyor. 2003 yılında 6.6 büyüklüğündeki deprem tarihi Bam kentinde büyük hasara neden olmuş ve 26 binden fazla insan yaşamını yitirmişti. 2017 yılında meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde ise 600'den fazla insan ölmüş, 9 binden fazla insansa yaralanmıştı.

dpa, AP / HT,EC

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