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İran, Ortadoğu'nun en büyük ve en etkili ülkeleri arasında yer alıyor. 1979 yılına kadar monarşiyle yönetildi. Devrimden bu yana İslam Cumhuriyeti olarak anılıyor.
İran dünyada en büyük ikinci doğalgaz, üçüncü büyük petrol rezervlerine sahip ülkesi konumundadır. DW Türkçe'nin İran ile ilgili haber, analiz, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.
Van’ın İran sınırındaki Yavuzlar köyü, milyonlarca yıllık peribacaları ile Doğu’nun Kapadokyası olarak biliniyor. Yöre halkının “Vanadokya” olarak adlandırdığı bölgede 17 bin peribacası bulunuyor. Bölge 2020'de “kesin korunacak hassas alan” ilan edildi. Bölgedeki bilim insanları Vanadokya’nın 5 milyon ile 1,8 milyon yıl arasında tarihlenebilecek bir süreçte oluştuğu kanaatinde.
İran sınırında incelemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Akar’la görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınırlarda örülen duvarlarla giriş-çıkışların engelleneceğini söyledi. Erdoğan, “Türkiye’de yalan terörü estiriliyor” dedi.