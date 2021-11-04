İran, Ortadoğu'nun en büyük ve en etkili ülkeleri arasında yer alıyor. 1979 yılına kadar monarşiyle yönetildi. Devrimden bu yana İslam Cumhuriyeti olarak anılıyor.

İran dünyada en büyük ikinci doğalgaz, üçüncü büyük petrol rezervlerine sahip ülkesi konumundadır. DW Türkçe'nin İran ile ilgili haber, analiz, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.