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İran

İran, Ortadoğu'nun en büyük ve en etkili ülkeleri arasında yer alıyor. 1979 yılına kadar monarşiyle yönetildi. Devrimden bu yana İslam Cumhuriyeti olarak anılıyor.

İran dünyada en büyük ikinci doğalgaz, üçüncü büyük petrol rezervlerine sahip ülkesi konumundadır. DW Türkçe'nin İran ile ilgili haber, analiz, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Iran's new President-elect Ebrahim Raisi speaks during his press conference in Tehran, Iran, Monday, June 21, 2021. Raisi said Monday he wouldn't meet with President Joe Biden nor negotiate over Tehran's ballistic missile program and its support of regional militias, sticking to a hard-line position following his landslide victory in last week's election. (AP Photo/Vahid Salemi)

İran’dan Batı’ya "aşırı taleplerle gelmeyin" mesajı 04.11.2021

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 29 Kasım için öngörülen nükleer müzakerelerde İran halkının çıkarlarına zarar verecek “aşırı talepleri” kabul etmeyeceklerini duyurdu.
Iranische Revollutions Garde im Öltanker in persischen Golf, Iran und USA, Iran hat am 03 November behauptet, dass US Armee wollte ein iranische Öl Tanker beschlagnahmen aber iranische Revollutions Garda hat das verhindert. Iran und USA. Lizenz: frei Quelle: Tasnim Agency

İran: ABD Umman Denizi'nde bir petrol tankerine el koymaya çalıştı 04.11.2021

Tahran, ABD'nin Umman Denizi'nde İran petrolünü taşıyan bir tankere el koymaya çalıştığını ancak bu girişimin başarısız olduğunu açıkladı. ABD Savunma Bakanlığı bu iddiayı reddetti.

Vanadokya | Kapadokya’nın Van'daki ikizini gördünüz mü? 23.10.2021

Van’ın İran sınırındaki Yavuzlar köyü, milyonlarca yıllık peribacaları ile Doğu’nun Kapadokyası olarak biliniyor. Yöre halkının “Vanadokya” olarak adlandırdığı bölgede 17 bin peribacası bulunuyor. Bölge 2020'de “kesin korunacak hassas alan” ilan edildi. Bölgedeki bilim insanları Vanadokya’nın 5 milyon ile 1,8 milyon yıl arasında tarihlenebilecek bir süreçte oluştuğu kanaatinde.
Afghan migrants walk toward a place to rest while they wait for transport by smugglers after crossing the Iran-Turkish border on August 15, 2021 in Tatvan, on the western shores of Lake Van, eastern Turkey. - The latest chaos in Afghanistan sparked by the recent gains of territory by the Taliban including the takeover of the capital Kabul has raised fresh alarm over an influx of migrants into Turkey through the Iranian border. Turkey, which shares a 534 kilometre (331 miles) border with Iran, has beefed up its frontier and started building a 243 kilometre wall in a bid to prevent any passage of illegal migrants.  (Photo by Ozan KOSE / AFP) (Photo by OZAN KOSE/AFP via Getty Images)

Türkiye’ye Afgan sığınmacıları geri itme suçlaması 15.10.2021

İnsan Hakları İzleme Örgütü raporunda, İran'dan Türkiye'ye geçiş yapan Afgan sığınmacıların "Türk askerleri tarafından dövüldüğü" ve hukuka aykırı bir biçimde "sınır dışı edildiği" iddia edildi.

Türkei nimmt in mutmaßlichem Entführungsfall acht Verdächtige fest Copyright: ©DHA (Türkische Nachrichtenagentur. Die Rechte sind frei für DW Türkisch) Stichwörter: Türkei, Iran, Spionage, Van

Van'da İran'ın casusluk faaliyetine karşı MİT operasyonu 13.10.2021

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Van'da İranlı eski bir askeri ülkelerine kaçırmak isteyen 2 İran ajanı 8 kişi, MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla yakalandı.
March 18, 2021*** Taliban co-founder Mullah Abdul Ghani Baradar (C) and other members of the Taliban delegation arrive to attend an international conference on Afghanistan over the peaceful solution to the conflict in Moscow on March 18, 2021. (Photo by Alexander Zemlianichenko / POOL / AFP)

Rusya, Taliban'ı uluslararası konferansa davet edecek 07.10.2021

Rusya, Çin, İran, Pakistan ve Hindistan'ın katılımı ile Moskova'da düzenlenecek uluslararası konferansa Taliban'ı da davet edeceğini açıkladı. Konferansta Afganistan'ın geleceği ele alınacak.

A view of a gate of the provincial governor's office in Panjshir, in this picture uploaded to social media on September 6, 2021. Social media handout/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES.

İran'dan Taliban'a Pencşir tepkisi 06.09.2021

Taliban’ın Pencşir Vadisi’nde kontrolü ele geçirdiklerini duyurmasının ardından İran hükümeti, Taliban’ın Pencşir Vadisi’ne yaptığı taarruzunu sert bir dille kınadı.
19.08.2021 Afghan families cross the border into Pakistan from Afghanistan, in Chaman, Pakistan, Thursday, Aug. 19, 2021. Chaman, is a key border crossing between Pakistan and Afghanistan, normally thousands of Afghans and Pakistanis cross daily and a steady stream of trucks passes through, taking goods to Afghanistan. (AP Photo)

BM: 515 bin Afgan ülkesini terk edebilir 27.08.2021

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne göre, Afganistan sınırlarında beklenen kitlesel sığınmacı göçü henüz oluşmadı, ancak yıl sonuna kadar 515 bin Afgan topraklarını terk edebilir.
Ein sogenanntes Schockhaus (ein sicheres Versteck der Menschenschmuggler für die Flüchtlinge) in der Nähe der türkischen Stadt Van - demoliert von türkischen Sicherheitskräften

Türkiye'nin aldığı önlemler göçmen kaçakçılığını nasıl değiştirdi? 25.08.2021

Türkiye'nin doğu sınırlarında aldığı güvenlik önlemleri göçmen kaçakçılarının yöntemlerini de rotalarını da değiştirdi. DW Türkçe, bölgede göçmen kaçakçılığını araştırdı, göçmen rotasının duraklarını inceledi.
Afghan migrants rest while waiting for transport by smugglers after crossing the Iran-Turkish border on August 15, 2021 in Tatvan, on the western shores of Lake Van, eastern Turkey. - The latest chaos in Afghanistan sparked by the recent gains of territory by the Taliban including the takeover of the capital Kabul has raised fresh alarm over an influx of migrants into Turkey through the Iranian border. Turkey, which shares a 534 kilometre (331 miles) border with Iran, has beefed up its frontier and started building a 243 kilometre wall in a bid to prevent any passage of illegal migrants.  (Photo by Ozan KOSE / AFP) (Photo by OZAN KOSE/AFP via Getty Images)

Afganistan'dan Avrupa'ya göçün adım adım yol haritası 24.08.2021

Taliban'ın Afganistan'ın kontrolünü ele geçirmesi ve hızla kötüleşen yaşam şartları, Türkiye'ye yönelik Afgan göçünü yeniden gündeme getirdi. DW Türkçe, Afgan göçünün yol haritasını ve göçmen kaçakçılığını inceledi.

DW Haber - 20.08.2021 20.08.2021

İran sınırında göçmen kaçakçılarının yeni yöntemi: "Şok evleri". Türkye'de yüz yüze eğitim için alınan önlemler yeterli mi? DDK’nın yetkileri genişletildi, STK'lar tepkili. Yeniden tartışmalı bir sosyal medya yasası gündemde

VAN, TURKEY - JULY 17: A view of a the 3-kilometer section of the 63-kilometer modular concrete wall, which was started to be built on the Iranian border line in order to prevent illegal immigration, smuggling activities and prevent PKK, (listed as a terrorist organization by Turkey, the U.S. and the EU), from infiltrating the country in Van, Turkey on July 17, 2021. Mesut Varol / Anadolu Agency

Türkiye-İran sınırına duvar: Göçmenler yeni rotalar belirliyor 20.08.2021

Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele geçirmesi sonrası başlayan göç dalgasının Türkiye'ye de sirayet etmesi bekleniyor. Peki sınıra örülen duvar göç dalgasını engeller mi? Prof. Dr. Orhan Deniz, DW Türkçe'ye değerlendirdi.
Istanbul, Türkei Erdoğan hält eine Pressekonferenz am Flughafen Atatürk.

Erdoğan: Afgan göçmen dalgası ile karşı karşıyayız 15.08.2021

İstanbul'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İran üzerinden gelen bir Afgan göçmen dalgası ile karşı karşıyayız" dedi. Erdoğan, Afganistan'ın istikrara kavuşması için Türkiye'nin "her tür çabayı göstereceğini" belirtti.
ISTANBUL, TURKEY - JANUARY 08: Turkish President Recep Tayyip Erdogan attends special session of Satellite Technologies Week via videoconference at Vahdettin Mansion in Istanbul, Turkey on January 8, 2021. Murat Kula / Anadolu Agency

Erdoğan: Sınırlara ördüğümüz duvarlarla giriş-çıkışları engelleyeceğiz 15.08.2021

İran sınırında incelemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Akar’la görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınırlarda örülen duvarlarla giriş-çıkışların engelleneceğini söyledi. Erdoğan, “Türkiye’de yalan terörü estiriliyor” dedi.
A nurse tends to a COVID-19 patient, at the Shohadaye Tajrish Hospital in Tehran, Iran, Sunday, April 18, 2021. After facing criticism for downplaying the virus last year, Iranian authorities have put partial lockdowns and other measures in place to try and slow the coronavirus’ spread. (AP Photo/Ebrahim Noroozi)

İran ve Rusya'da rekor korona rakamları 14.08.2021

Delta varyantının etkili olduğu İran’da pandemi nedeniyle ülke çapında altı günlük tam kapanma kararı alındı. Rusya’da da son 24 saatte 819 kişi koronadan hayatını kaybetti.
Iran's newly elected President Ebrahim Raisi speaks during his swearing in ceremony at the Iranian parliament in the capital Tehran on August 5, 2021. - Raisi takes the oath before parliament today with Iran facing an economy battered by US sanctions, a grinding health crisis and thorny negotiations on its nuclear programme. (Photo by Atta KENARE / AFP) (Photo by ATTA KENARE/AFP via Getty Images)

İran'ın yeni cumhurbaşkanı: İbrahim Reisi 05.08.2021

İran'ın yeni cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, televizyondan canlı yayınlanan bir tören ile görevine başladı. Reisi, İran'a karşı uygulanan yaptırımların kaldırılmasını sağlayacağı yönünde vaatte bulundu.
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