İran Ukrayna yolcu uçağını vurduğunu kabul etti

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Twitter hesabından yaptığı açıklamada 8 Ocak tarihinde düşen Ukrayna yolcu uçağını vurduklarını kabul etti. "İran İslam Cumhuriyeti bu korkunç hatadan dolayı derin üzüntü duymaktadır" ifadelerini kullanan Ruhani hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye diledi.

Ruhani ordunun yaptığı soruşturmaya göre uçak havalandıktan kısa süre sonra "insan hatası sonucunda füzeyle vurulduğunu" belirtti. Ruhani "bu büyük trajediye, affedilemez hataya neden olanların tespiti ve yargılanması için soruşturmaların sürdüğünü" ifade etti.

Çarşamba günü Kiev'e gitmek üzere İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi uçak kalkıştan kısa bir süre sonra Tahran dışındaki bir tarlaya düşmüş, uçakta bulunan 176 kişiden kurtulan olmamıştı. Yolcuların büyük çoğunluğunun İran ve Kanada vatandaşı oldukları, uçakta ayrıca Ukrayna, İsveç, Almanya ve İngiltere vatandaşlarının da bulunduğu belirtiliyor.

İran hükümeti olayda sorumluluğu olduğunu şimdiye kadar reddetmişti. ABD, Kanada ve İngiliz istihbarat servisleri uçağın karadan havaya füzeyle vurulduğunu açıklamış, İran ise uçağın motordaki bir sorun ya da teknik bir hata nedeniyle düşmüş olabileceğini savunmuştu.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise olaydan Washington'u sorumlu tutan bir açıklama yaptı. Zarif, "ABD’nin maceracılığının neden olduğu bir kriz sırasında yapılan insan hatası felakete yol açtı" ifadelerini kullandı.

Ukrayna İran'dan resmi özür ve tazminat istedi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Selenski de Tahran'dan yapılan açıklamalara ilişkin "Sabah hakikati de getirdi" dedi. Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Selenski "Ukrayna suçun bütünüyle kabul edilmesinde ısrarcıdır. İran'dan olayda sorumluluğu bulunanları yargı önüne çıkarmasını, ölenlerin naaşlarını teslim etmesini, tazminat ödemesini ve resmi özür dilemesini bekliyoruz. Soruşturma tam ve açık bir biçimde, gecikme ya da kısıtlamalar olmaksızın sürdürülmelidir" dedi.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin geçen hafta ABD tarafından hedef alınarak öldürülmesinin ardından iki ülke arasında var olan gerilim bir anda tırmanmıştı. İran misilleme olarak Irak topraklarındaki ABD üslerine füze saldırısı düzenlemişti. Ukrayna uçağı da bu misillemeden kısa süre sonra düşmüştü.

dpa, AFP / EC, ET

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