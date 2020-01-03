 İran: Trump takım elbise giymiş bir teröristtir | DÜNYA | DW | 05.01.2020

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DÜNYA

İran: Trump takım elbise giymiş bir teröristtir

ABD Başkanı Trump'ın İran'a yeni tehditlerde bulunmasına İran'dan sert tepki geldi. İran İletişim Bakanı Muhammed Cevad Azeri Jahromi "Trump takım elbise giymiş bir teröristtir" dedi.

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İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin Bağdat'a yönelik hava operasyonunda öldürülmesinin ardından iki ülke arasındaki karşılıklı sert açıklamalar sürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a yönelik yeni tehditler sonrasında, İran'dan da sert açıklamalar geldi.

ABD Başkanı Trump Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Süleymani'nin ABD vatandaşı ve İranlı binlerce kişinin ölümünden sorumlu olduğunu söyleyerek, İran'ın saldırması halinde belirledikleri 52 İran hedefini vurmakla tehdit etmişti.

İran İletişim ve Enformasyon Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Jahromi Twitter'da yaptığı açıklamada "IŞİD, Hitler ve Cengiz (Han) gibi! Hepsi kültürden nefret ederdi. Trump takım elbise giymiş bir teröristtir" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de Trump’ın açıklamalarına cevaben Twitter’da yaptığı paylaşımlarda kültürel mevkilerin hedef alınması tehdidinin bir “savaş suçu” olacağını söyledi. Zarif uluslararası hukuktaki emredici kurallara atıfta bulunarak bunun uluslararası kırmızı çizgileri belirlediğini söyledi.

"İran kültürel ve sivil hedeflerini belirleyen maskara diplomatlar ve kişiler bir hukuk sözlüğü açmaya dahi zahmet etmesinler. Jus cogens uluslararası hukukta emredici kuralları belirler yani uluslararası kırmızı çizgileri. Bu kesinlikle yapılmaması gereken bir şeydir.”

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'da yaptığı paylaşımda İran'ı Amerikan hedeflerine saldırması halinde İran'da belirlenen 52 hedefin "çok hızlı ve sert" bir şekilde vurulacağını söylemişti.

Trump "Eğer İran herhangi bir Amerikalıya, ya da Amerikan varlıklarına saldırırsa bazıları çok üst düzey ve İran, İran kültürü için çok önemli 52 tane İran mevkisi belirledik (uzun yıllar önce İran tarafından rehin alınan 52 Amerikalıyı temsilen) ve bu hedefler ve İran çok hızlı ve çok sert bir şekilde vurulacak. ABD başka tehdit istemiyor" demişti.

AP, AFP / SSB, BW

© Deutsche Welle Türkçe

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