 İran: Trump′ın planı hiçbir zaman gerçekleşmeyecek | DÜNYA | DW | 31.05.2019

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DÜNYA

İran: Trump'ın planı hiçbir zaman gerçekleşmeyecek

İran'daki Kudüs Günü gösterilerinde ABD Başkanı Trump'ın "yüzyılın anlaşması" diye lanse ettiği Ortadoğu barış planı tepkilerin odağındaydı. Cumhurbaşkanı Ruhani planı "yüzyılın iflası" diye nitelendirdi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinde her yıl Ramazan'ın son cumasında düzenlenen Küdüs Günü kapsamında yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump'ın önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen İsrail ile Filistin arasında barış öngören planını eleştirdi.

Ruhani, Trump'ın "yüzyılın anlaşması" dediği plan için "yüzyılın iflası" tanımlaması yaptı. İran'ın resmi haber ajansı IRIB'in haberine göre Trump'ın planının hiçbir zaman gerçekleşmeyeceğini savunan Ruhani, adaletin er ya da geç tecelli edeceğini ve Kudüs'ün sonunda özgürleşeceğini söyledi. Başkent Tahran'da düzenlenen gösteride kalabalığa seslenen Ruhani, Kudüs'ün hiçbir zaman İsrail'in başkenti olmayacağını, Golan Tepeleri'nin ve Batı Şeria'nın da İsrail toprağı olmayacağını belirtti.

Tahran'daki gösteriye katılan bir başka üst düzey isim Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise, söz konusu barış planını destekleyen Arap ülkelerini eleştirerek, "Maalesef bazı Arap liderler Netanyahu'nun yanında yer alarak amaçlarına ulaşacakları yanılgısı içerisinde" dedi.

İsrail karşıtı gösteride Trump'ın ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun kuklaları ile İsrail ve ABD bayrakları ateşe verildi. Kalabalığın Tahran Üniversitesi'ne doğru yürüyüşe geçtiği gösteri, Cuma namazıyla son buldu. Ülkedeki 950 yerleşimde de benzer şekilde gösteriler düzenlendiği bildirildi. İran'da Kudüs Günü, 1979 yılındaki İslam devriminden beri her yıl anılıyor.

Ekonomik yönü öne çıkıyor

Bu yılki gösteride hedef haline gelen Beyaz Saray'ın hazırladığı barış planının ilk aşaması olarak 25-26 Haziran'da Bahreyn'de düzenlenecek olan "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayı gösteriliyor. Detaylarının bu çalıştayda açıklanması beklenen plan, çoğunlukla Arap ülkelerinin sağlayacağı fonlarla Filistin'de geniş çaplı bir yatırım öngörüyor.

Siyasi yönü yetersiz kaldığı gerekçesiyle Filistinililer tarafından eleştirilen "yüzyılın anlaşmasının", Filistin'in bağımsızlığını içermediği ve Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılmasını öngördüğü iddia ediliyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır tarafından da desteklenen plana şüpheyle yaklaşan Filistin yönetimi, Bahreyn'deki çalıştaya katılmayacağını ilan etti.

Abbas'tan Arap liderlere çağrı

Cuma günü Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde Arap ülkeleri liderlerinin katıldığı zirvede konuşan Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, liderleri Trump'ın barış planını reddetmeye çağırdı. Abbas, Filistin halkının çıkarlarını savunmak isteyenlerin Filistin yönetiminin tutumunu desteklemesi gerektiğini savundu.

Beyaz Saray'da Başkanlık koltuğuna oturduğundan beri İsrail yanlısı bir tutum sergileyen Başkan Trump, ABD Büyükelçiliğini geçen yıl Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyarak Filistinlilerin öfkesini toplamıştı.

dpa,AP,rtr/GY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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